Новый Kia Rio седан дебютировал в Нью-Йорке

Американский Kia Rio является разновидностью европейской версии модели, но имеет усеченную гамму силовых агрегатов. Четырехдверка появилась на публике впервые.

Дизайн седана Kia Rio для американского рынка перестал быть секретом еще в январе — тогда предсерийный автомобиль был сфотографирован прохожими на парковке в Мексике. Теперь же его можно рассмотреть во всех подробностях на официальных фотографиях, сравнить с китайским седаном Rio и мысленно вывести результирующую, поскольку известно, что российский вариант модели будет иметь черты как американского, так и китайского Rio.

По ключевым размерам показанный на автосалоне в Нью-Йорке Kia Rio седан практически идентичен рассекреченному в феврале новому американскому Солярису марки Hyundai, который здесь по традиции носит имя Accent: длина — 4384 мм, колесная база — 2581 мм. Если для европейского Kia Rio доступно шесть вариантов двигателей (включая два дизельных), то в США автомобиль будет предлагаться с безальтернативным атмосферным бензиновым мотором 1.6 GDI семейства Gamma, который имеет непосредственный впрыск топлива и выдает максимальные 130 л.с., покупатель волен выбрать лишь тип коробки передач — механику или гидромеханический автомат, обе 6-ступенчатые.

В продаже на американском рынке новый Rio появится до конца текущего года как в пяти- так и в четырехдверной версиях, цены и комплектации пока не объявлены.

Если в России в прошлом году Kia Rio уверенно вошел в тройку абсолютных бестселлеров, то в США показатели продаж этой модели пока оставляют желать лучшего: в 2016 году реализовано всего 28 700 экземпляров (в три раза меньше, чем в России), тогда как лидер американского субкомпактного сегмента — Nissan Versa — разошелся тиражом 132 214 штук. Куда лучше продается в Америке условно неформатный Kia Soul — 145 738 проданных экземпляров в 2016 году.

В России производство Kia Rio нового поколения начнется этим летом на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

В Китае новый хэтчбек Kia Rio недавно обзавелся кросс-версией.

Фото: Kia