Омскую лужу переплыли на байдарке

«Мужик на байдарке» стал основной городской сенсацией Омска на этой неделе. Акция «ОмскЗа300», которую организовал местный фотограф, оказалась очень действенной.

В начале недели омский фотограф Геннадий Спиридонов разместил на своей страничке ВКонтакте фотографию мужчины на байдарке, который пересекал лужу на улице Жукова. Фото мигом разнесли по соцсетям, затея оказалась настолько действенной, что в тот же день омские власти прислали машину с насосом и осушили злополучную лужу.

Автор нашумевшей инициативы рассказал местному изданию bk55.ru, что ему надоели ежегодные проблемы с лужами в городе. Из года в год ничего не меняется, эту конкретную лужу практически в центре города он наблюдает на протяжении многих лет. Как шутит Геннадий, «давно к ней присматривался».

«Понимаю, что во дворах лужи и шире, и глубже, и страшнее, но дворы мне идейно не подходили, нужна была магистраль», — цитирует его слова издание.

Он отмечает, что недостаточно было просто сделать фотографию, таких снимков в интернете тысячи, и никто на них не реагирует. Поэтому он решил «похулиганить» в хорошем смысле этого слова: нашел профессионального и неравнодушного байдарочника и попросил поучаствовать в социальной акции.

Активист решил и дальше бороться с недостатками в городе посредством искусства фотографии, и недостатков таких немало. Он планирует иронично обыграть не только состояние дорог, но повальную вырубку деревьев, многострадальное метро, грязь и бедственное состояние детских площадок. А заодно фотограф раскрыл секрет, почему свой социальный проект он назвал «ОмскЗа300». Городу в этом году исполняется 301 год, так что это попытка пошутить на тему — есть ли жизнь после трехсотлетия.

В январе правительство выделило 30 млрд рублей регионам по программе «Безопасные и качественные дороги». Деньги пойдут на снижение числа мест концентрации ДТП и приведение дорог в нормативное состояние в 38 агломерациях. Омская область получила 1 млрд рублей.

Еще 10 млрд рублей недавно было зарезервировано властями в рамках программы «Развитие транспортной системы». Деньги распределены между 49 субъектами Федерации. Средства предоставят регионам, не задействованным в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги».

Фото: Геннадий Спиридонов, ВКонтакте