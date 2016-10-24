Формула 1: Фернандо Алонсо променял Монако на Indy 500

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо пропустит Гран-при Монако этого года и вместо него выйдет на старт знаменитой североамериканской гонки Indy 500.

Об этом в среду 12 апреля сообщила команда McLaren. Ее действующий пилот Фернандо Алонсо примет участие в 101-й гонке Indianapolis 500, которая состоится 28 мая на автодроме Indianapolis Speedway. Испанец будет выступать на автомобиле McLaren, которую выставляет команда Andretti Autosport. Партнером обеих «конюшен» выступает японский моторист Honda.

McLaren, Honda, Andretti, Фернандо Алонсо, Indy 500, Indianapolis 500 Фернандо Алонсо (McLaren) признался, что мечтает выиграть все три самых престижных гонки мира: Гран-при Монако, Indianapolis 500 и «24 часа Ле-Мана». Пока такое удавалось лишь Грэму Хиллу. Испанец уверен, что у него еще много времени для осуществления мечты, тем более что Гран-при Монако он уже выигрывал дважды.

Гонка Indianapolis 500, или Indy 500, — одна из самых престижных в мире, наряду с «24 часами Ле-Мана» и Гран-при Монако Формулы 1. В этом году даты проведения Indy 500 и Гран-при Монако вновь совпадают. Фернандо Алонсо придется пропустить гонку в Формуле 1, в которой он, возможно, мог бы рассчитывать на хороший результат, поскольку городская трасса более требовательна к тактике и мастерству пилота, нежели мощности двигателя. Однако испанец отправится за океан, а спустя две недели вернется в Формулу 1 и выйдет на старт Гран-при Канады.

Как подчеркивает команда, Алонсо пропустит только Гран-при Монако и выйдет на старт остальных этапов Формулы 1. Имя пилота, который заменит испанца в Монако, будет названо позднее.

McLaren, Honda, Andretti, Фернандо Алонсо, Indy 500, Indianapolis 500 В 2017 году автомобиль выставляют McLaren-Honda-Andretti: шасси — Dallara DW12, двигатель — 2,2-литровый V6 твин-турбо производства Honda. Команду Andretti Autosport возглавляет Майкл Андретти, в прошлом сам гонщик McLaren: в 1993 году он выступал вместе с Айртоном Сенной.

Пресс-релиз McLaren приводит слова Фернандо Алонсо: «Я никогда не управлял автомобилем IndyCar и не ездил по овалу, но уверен, что смогу адаптироваться к его высоким скоростям. Я смотрел много гонок IndyCar и знаю, что здесь требуется высокая точность: машины идут бок о бок на скорости в 354 км/ч… Сразу после Гран-при Испании я полечу в Индианаполис на тесты автомобиля McLaren—Honda—Andretti… Я дважды выигрывал Гран-при Монако, и теперь хочу завоевать „Тройную корону“ (Гран-при Монако, Indianapolis 500 и „24 часа Ле-Мана“), что пока удалось только одному гонщику — Грэму Хиллу. Сложный вызов, но я готов к нему. Не знаю, когда смогу выступить в Ле-Мане, но однажды я сделаю это. Мне только 35 лет, у меня много времени для этого».

McLaren, Honda, Andretti, Фернандо Алонсо, Indy 500, Indianapolis 500 Пилоты Andretti Autosport выигрывали Indy 500 четыре раза: Дэн Уэлдон в 2005 году, Дарио Франкитти в 2007 году, Райан Хантер-Рей в 2014 году и Александер Росси в 2016 году.

Что касается самой McLaren, то команда примет участие в Indy 500 спустя 38 лет после своего последнего выступления. В 1979 году на старт вышло четыре автомобиля с шасси McLaren. Ими управляли Роджер МакКласки (команда National Engineering, мотор — Cosworth), который финишировал тринадцатым в общем зачете, Том Снева (команда Sugaripe Prune, мотор — Cosworth), разбивший автомобиль на 188 круге и классифицированный пятнадцатым, Клив Хакал (команда Hucul Racing, мотор — Offy), сошедший на 22 круге из-за поломки, и Джонни Разерфорд, который представлял саму McLaren, выступавшую под именем спонсора Budweiser. Разерфорд закончил гонку на восемнадцатой позиции, пройдя 168 кругов.

McLaren, Honda, Andretti, Фернандо Алонсо, Indy 500, Indianapolis 500 Последний громкий успех McLaren в Indianapolis 500 пришелся на 1976 год, когда гонку выиграл Джонни Разерфорд.

Впервые McLaren выставила свою машину на Indianapolis 500 в 1970 году. За рулем был сам Брюс МакЛарен, основатель команды. Тогда ему не удалось пройти квалификацию. Через год, уже после смерти МакЛарена, команда вновь подала заявку на участие в гонке. Автомобилем управлял Марк Донохью. В квалификации он показал второе время, но в основном заезде сошел после 25 круга. В 1972 году Донохью улыбнулась удача — он выиграл Indy 500. В 1974 и 1976 годах McLaren вновь побеждала в гонке, на этот раз благодаря усилиям Джонни Разерфорда.

McLaren, Honda, Andretti, Фернандо Алонсо, Indy 500, Indianapolis 500 Россию в IndyCar представляет Михаил Алешин, который к настоящему времени уже провел две гонки и занимает 14 место в общем зачете. Вместе с напарником Джеймсом Хинчклиффом он представляет команду Schmidt Peterson Motorsports.

Фотографии: McLaren, Formula1.com, SMP Racing