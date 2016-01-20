Лунный туризм: Toyota FT-4X развлечет молодежь

Нью-Йоркский концепт-кроссовер FT-4X совершил маленькую дизайн-революцию и таит массу интересных решений. Этот шоу-кар не то, чем кажется.

Когда тойотовцам становится скучно, они звонят в Калифорнию. Мы вовсе не о курортных заведениях, а о дизайн-студии Calty, участвовавшей в создании многочисленных знаменитых моделей компании. Вот и FT-4X дело рук стилистов «Золотого штата». Дело молодое, яркое и требующее серийного продолжения. В компании утверждают, что кроссовер разработан для миллениалов, то бишь родившихся в конце восьмидесятых — начале девяностых, которые живут в городе, но периодически спонтанно собираются и срываются на природу.

Концепт получился настоящей обманкой. Думаете, автомобиль с игривой а-ля луноход, но при этом достаточно взрослой внешностью велик габаритами? Как бы не так! Во-первых, он построен вовсе не на рамном шасси, а на модульной архитектуре TNGA с поперечным расположением силового агрегата. Во-вторых, его длина всего 4249 мм, а колесная база — 2616 мм. Субкомпактный соплатформенник C-HR и то больше: 4360 мм и 2640 мм соответственно. Технические подробности пока не сообщаются, известно лишь о четырехцилиндровом двигателе и полноприводной трансмиссии с понижающей передачей.

Рациональностью использования внутреннего пространства, его оригинальностью и удобством доступа экспериментальная Toyota напоминает Хонду Элемент. Обратите внимание, что FT-4X пошел вразрез с современной модой и не имеет передней панели с тачскринами, при этом не чурается необычно оформленного цифрового приборного щитка и самое интересное — дает возможность водрузить над ним смартфон, благо крепления имеются. Задние двери сдвижные, а «калитка» трансформируемая: ее можно поднять вверх или открывать как две распашные створки. Под полом, который, похоже, можно мыть из шланга, находится вместительный отсек. Но это ожидаемо, а вот спальный мешок известной «туристической» марки The North Face между передними креслами, играющий роль подлокотника, и съемная автономная акустическая система — решения довольно необычные. О производственных планах пока тишина, но, полагаем, автомобиль имеет все шансы оказаться на конвейере. Такой кроссовер нам нужен!

Также на Н ью- Й оркском автосалоне Toyota представила рестайлинговый минивэн Sienna

Компания повышает фан-фактор своих моделей для европейского рынка: в рамках недавнего мотор-шоу в Женеве дебютировал «горячий» хэтчбек Yaris GRMN с 1,8-литровым компрессорным двигателем.

Фото: Toyota