Подъем с глубины: Subaru представила большой кроссовер Ascent

Здоровяк Ascent — это эволюция прошлогоднего концепта Viziv-7. Полноразмерный кроссовер «Созвездия Плеяд» обрел товарное имя и стал еще ближе к конвейеру.

Провал паркетника Tribeca не сломил топ-менеджеров Subaru: марка лишь временно покинула сегмент и, как и хондовцы, некогда проколовшиеся с пикапом Ridgeline, начинает второй штурм высоты. В Нью-Йорке они показали концепт — предвестник будущего конкурента Toyota Highlander и Ford Explorer. Шоу-кар получил символичное название Ascent, что в переводе означает «подъем» или «восхождение».



В отличие от Viziv-7, новичок гораздо ближе к серийному автомобилю, который появится в Штатах уже в 2018 году. Отличия, полагаем, сведутся к коррекции деталировки — несколько спокойнее будет лик и корма, появятся привычные дверные ручки. Габариты концепта транслируют примерные размеры товарного Subaru, заметно превосходящие размеры Трибеки: длина — 5050 мм, колесная база — 2972 мм, ширина — 1989 мм, высота — 1839 мм. Viziv-7, напомним, был еще крупнее: от носа до хвоста 5200 мм, ширина — 2030 мм, а «рост» — 1860 мм.

Отдельного реверанса заслуживает интерьер, выложенный сенсорными панелями и с минимальным количеством физических клавиш. Об удобстве пользования всем этим великолепием судить сложно, но впечатляет! Понятно, что у серийного Ascent салон будет скромнее. Обратите внимание: концепт семиместный, но клиенты наверняка смогут выбрать исполнение с трехместным диваном второго ряда и, соответственно, восемью посадочными местами.

  • Еще одной нью-йоркской премьерой Subaru стал обновленный кросс-универсал Outback.
  • С начала года новинки «Созвездия Плеяд» сыплются как из рога изобилия. В рамках Женевского мотор-шоу дебютировал паркетник Subaru XV нового поколения.

Подъем с глубины: Subaru представила большой кроссовер Ascent

Фото: Subaru

Подъем с глубины: Subaru представила большой кроссовер Ascent
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Комментарии (3)

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«Провал паркетника Tribeca не сломил топ-менеджеров Subaru» — за все заплатила TOYOTA )))

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Симпатично, но дорого. Я так пологаю не меньше трёх лямов будет ценник.

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У нас публика такое любит.
Будет на чём по обочине пылить. А на пространство левее и правее оно уже не потянет.

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