Подъем с глубины: Subaru представила большой кроссовер Ascent

Подержанные машины от официалов: выгода или пустая переплата? Хотя вторичный авторынок в России по большей части остается «серым», автопроизводители массово запускают программы по продаже сертифицированных машин с пробегом. Покупателю гарантируют юридическую чистоту сделки, а вот объективность технической диагностики вызывает у экспертов вопросы. При этом сертифицированные машины стоят дороже. Обоснованно? Эксперты на линии: Nissan ответил за все Собирается ли Nissan вернуться к классическим автоматам вместо вариаторов? Получат ли полноприводные Qashqai и бензиновый X-Trail версии с механической коробкой передач? Почему в кроссоверах X‑Trail для российского рынка отключены функции контроля давления в шинах и распо­знавания дорожных знаков? В каких случаях дилер вправе самостоятельно принять решение о ремонте по гарантии? На эти и другие вопросы читателей «За рулем» ответили специалисты фирмы Nissan. Десять секретов кинотрюков: внимание, мотор! 13 апреля в российский прокат выходит восьмая часть саги о форсажах. Хотите узнать, как снимают такие фильмы?