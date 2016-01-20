Подъем с глубины: Subaru представила большой кроссовер Ascent

Провал паркетника Tribeca не сломил топ-менеджеров Subaru: марка лишь временно покинула сегмент и, как и хондовцы, некогда проколовшиеся с пикапом Ridgeline, начинает второй штурм высоты. В Нью-Йорке они показали концепт — предвестник будущего конкурента Toyota Highlander и Ford Explorer. Шоу-кар получил символичное название Ascent, что в переводе означает «подъем» или «восхождение».
В отличие от Viziv-7, новичок гораздо ближе к серийному автомобилю, который появится в Штатах уже в 2018 году. Отличия, полагаем, сведутся к коррекции деталировки — несколько спокойнее будет лик и корма, появятся привычные дверные ручки. Габариты концепта транслируют примерные размеры товарного Subaru, заметно превосходящие размеры Трибеки: длина — 5050 мм, колесная база — 2972 мм, ширина — 1989 мм, высота — 1839 мм. Viziv-7, напомним, был еще крупнее: от носа до хвоста 5200 мм, ширина — 2030 мм, а «рост» — 1860 мм.
Отдельного реверанса заслуживает интерьер, выложенный сенсорными панелями и с минимальным количеством физических клавиш. Об удобстве пользования всем этим великолепием судить сложно, но впечатляет! Понятно, что у серийного Ascent салон будет скромнее. Обратите внимание: концепт семиместный, но клиенты наверняка смогут выбрать исполнение с трехместным диваном второго ряда и, соответственно, восемью посадочными местами.
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Фото: Subaru