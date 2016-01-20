Атлас против Атласа: Jeep готовит к премьере семиместный SUV

На автосалоне в Шанхае американская марка Jeep представит вместительный внедорожник по имени Yuntu, которое переводится с китайского как «облачный атлас». Намек понятен — главным конкурентом новинки станет немецкий Volkswagen Atlas.

«Облачный атлас» — это название романа Дэвида Митчелла и снятого по нему в 2012 году братьями Вачовски фантастического фильма, картина получила большой резонанс в том числе у китайской аудитории. На сопоставимый успех, очевидно, рассчитывают и стратеги марки Jeep, которая стремится поймать волну бурного роста сегмента SUV в Китае и принести дополнительные денежки в кассу Fiat Chrysler Automobiles.

Пока неизвестно, на какой именно платформе построен Jeep Yuntu, производитель опубликовал только два скетча нового внедорожника, а полноценная премьера пройдет уже на следующей неделе на Шанхайском автосалоне. Первый выход Yuntu на публику, впрочем, будет в статусе концепта, но если верить китайским СМИ, то решение о запуске в производство уже принято — выпуск Yuntu наладят на совместном предприятии FCA и GAC в Чанше. Ожидается, что в продажу автомобиль поступит в начале следующего года.

Любопытно, что главный конкурент — Volkswagen Atlas — в Китае носит имя Teramont (так же он будет называться и в России), так что никакой семантической путаницы не будет, однако если FCA решится на экспорт Yuntu в другие страны, то ему придется подобрать какое-нибудь другое, более традиционное имя из архива Jeep, например, Commander, который тоже был семиместным.

На проходящем сейчас автосалоне в Нью-Йорке марка Jeep представила суперкроссовер Grand Cherokee Trackhawk с двигателем V8 мощностью 707 л.с.

Осенью этого года ожидается премьера нового поколения культового внедорожника Jeep Wrangler.

Фото: Jeep