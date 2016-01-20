Меч Люка: Genesis представила роскошный кроссовер

Genesis GV80 с силовой установкой на топливных элементах — не просто эффектный шоу-кар, но символ новой эпохи. Ведь работал над ним легендарный дизайнер Люк Донкервольке.

Марка Genesis сейчас на пути становления и пока что может предложить аудитории полноразмерный седан G90 да модель G80, представляющую собой переименованный Hyundai Genesis с расширенной гаммой двигателей. А вот GV80 — это совершенно новый, авторский и местами радикальный взгляд стилиста Люка Донкервольке на первый кроссовер премиальной марки. Бельгийский гуру два десятилетия работал на благо Volkswagen Group, создав ряд моделей Skoda, Audi, Bentley и Lamborghini.

Над идентификацией бренда еще предстоит потрудиться, но самодостаточность облика GV80, очевидно, задающего тон будущим Дженезисам, неоспорима. Кроссовер с рельефными колесными арками и полосками оптики отличает породистость, и дело тут вовсе не в знании о том, кто вылепил этот образ. Ведь и на авторитетных дизайнеров бывает проруха. Интерьер, богато декорированный кожей, замшей, металлом и деревом, развивает модную нынче тему минимализма. Над «голой» передней панелью вытянулся информационный 22-дюймовый щиток, который разделен на водительский и пассажирский сектора. О начинке автомобиля и параметрах водородной силовой установки с возможностью подзарядки от внешнего источника энергии компания не сообщает. Товарный вариант, который наверняка будет заметно отличаться, появится ориентировочно в ближайшие несколько лет.

В конце марта Genesis представила роскошное исполнение G90 Special Edition.

Российские продажи седана Genesis G80 начались весной.

Фото: Genesis