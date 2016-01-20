В Нью-Йорке назвали победителя конкурса «Всемирный автомобиль 2017 года»

В апреле на Нью-Йоркском автосалоне традиционно подводятся итоги конкурса World Car of the Year. Результаты комментирует член жюри, обозреватель журнала «За рулем» Владимир Соловьев.

Конкурс «Всемирный автомобиль 2017 года»

На автосалоне в Нью-Йорке жюри, состоящее из 75 журналистов из 23 стран мира, подвело итоги конкурса World Car of the Year. Конкурс проводится уже в 13-й раз. Лучших в этом году выбирали по шести конкурсным дисциплинам: «Всемирный городской автомобиль», «Экологичный автомобиль», «Спортивный автомобиль года», «Автомобиль класса люкс», «Автомобильный дизайн года» и «Всемирный автомобиль года».

BMW i3

Номинация «Всемирный городской автомобиль» дебютировала только в этом году. Первым обладателем звания стал BMW i3 с батареей увеличенной емкости (94Ah). Жаль только, что этот автомобиль не продается в России — у нас еще недостаточно уделяют внимания экологическим проблемам. Но значит, у нас еще все впереди.





Toyota Prius Prime

Второй год подряд автомобили марки Toyota становятся лауреатами звания «Экологичный автомобиль». В 2017 году высшей оценки удостоилась Toyota Prius Prime, в прошлом — Toyota Mirai. Toyota Prius Prime оказалась лучшей в последнем поединке с Chevrolet Bolt и Tesla Model X, вышедшими в полуфинал конкурса.





Porsche Boxter 718

Победителем в номинации «Спортивный автомобиль года» стал Porsche Boxter Cayman 718, он же в версии со складным верхом просто Porsche Boxster 718. Автомобили марки уже в пятый раз удостаиваются премии. Ранее титул самого спортивного завоевывали: в 2014 году — Porsche 911 GT3, в 2013-м — Porsche Boxster/Cayman, в 2012 —м — Porsche 911 и в 2006 —м — Porsche Cayman S.





Mercedes-Benz C-Class

«Автомобилем класса люкс» назвали Mercedes-Benz C-Class. Он вырвал победу у BMW 3-й серии и Volvo S90. Это третья победа марки в номинации за всю историю конкурса. Ранее роскошными победителями назывались: BMW 7-й серии (2016), Mercedes-Benz S Coupé (2015) и Mercedes-Benz S-Class (2014). Напомню, что номинация дебютировала в 2014 году.





Jaguar F-Pace

И наконец, обладателем престижного звания «Всемирный автомобиль года», по мнению жюри, стал первый в истории британской марки кроссовер Jaguar F-Pace. Он одержал победу еще и в номинации «Автомобильный дизайн».





Глава «Ягуар Ленд-Ровер» Ральф Шпет

Как заявил на церемонии вручения генеральный директор «Ягуар Ленд-Ровер» Ральф Шпет, две награды F-Pace подтверждают огромный талант и объем работы, проделанный командой инженеров и дизайнеров. Напомним, в прошлом году в этих же номинациях первенствовала Mazda MX-5. Думается, что эти две конкурсные дисциплины следовало бы объединить, ведь, как правило, победитель сочетает в себе и привлекательный внешний вид, и техническое совершенство. Примечательно, что Jaguar F-Pace стал первым кроссовером в истории конкурса, получившим высшую награду.

Победители предыдущих конкурсов в номинациях «Всемирный автомобиль года»: Mercedes-Benz C-Class (2015), Audi A3 (2014), Volkswagen Golf (2013), Volkswagen Up! (2012), Nissan Leaf (2011), Volkswagen Polo (2010), Volkswagen Golf (2009), Mazda 2 / Mazda Demio (2008), Lexus LS460 (2007), BMW 3-Series (2006), Audi A6 (2005).

Фото: компании-производители