В Нью-Йорке назвали победителя конкурса «Всемирный автомобиль 2017 года»

В апреле на Нью-Йоркском автосалоне традиционно подводятся итоги конкурса World Car of the Year. Результаты комментирует член жюри, обозреватель журнала «За рулем» Владимир Соловьев.

Конкурс «Всемирный автомобиль 2017 года»
Конкурс «Всемирный автомобиль 2017 года»

На автосалоне в Нью-Йорке жюри, состоящее из 75 журналистов из 23 стран мира, подвело итоги конкурса World Car of the Year. Конкурс проводится уже в 13-й раз. Лучших в этом году выбирали по шести конкурсным дисциплинам: «Всемирный городской автомобиль», «Экологичный автомобиль», «Спортивный автомобиль года», «Автомобиль класса люкс», «Автомобильный дизайн года» и «Всемирный автомобиль года».

BMW i3
BMW i3

Номинация «Всемирный городской автомобиль» дебютировала только в этом году. Первым обладателем звания стал BMW i3 с батареей увеличенной емкости (94Ah). Жаль только, что этот автомобиль не продается в России — у нас еще недостаточно уделяют внимания экологическим проблемам. Но значит, у нас еще все впереди.

Toyota Prius Prime
Toyota Prius Prime

Второй год подряд автомобили марки Toyota становятся лауреатами звания «Экологичный автомобиль». В 2017 году высшей оценки удостоилась Toyota Prius Prime, в прошлом — Toyota Mirai. Toyota Prius Prime оказалась лучшей в последнем поединке с Chevrolet Bolt и Tesla Model X, вышедшими в полуфинал конкурса.

Porsche Boxter 718
Porsche Boxter 718

Победителем в номинации «Спортивный автомобиль года» стал Porsche Boxter Cayman 718, он же в версии со складным верхом просто Porsche Boxster 718. Автомобили марки уже в пятый раз удостаиваются премии. Ранее титул самого спортивного завоевывали: в 2014 году — Porsche 911 GT3, в 2013-м — Porsche Boxster/Cayman, в 2012 —м — Porsche 911 и в 2006 —м — Porsche Cayman S. 

Mercedes-Benz C-Class
Mercedes-Benz C-Class

«Автомобилем класса люкс» назвали Mercedes-Benz C-Class. Он вырвал победу у BMW 3-й серии и Volvo S90. Это третья победа марки в номинации за всю историю конкурса. Ранее роскошными победителями назывались: BMW 7-й серии (2016), Mercedes-Benz S Coupé (2015) и Mercedes-Benz S-Class (2014). Напомню, что номинация дебютировала в 2014 году.

Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace

И наконец, обладателем престижного звания «Всемирный автомобиль года», по мнению жюри, стал первый в истории британской марки кроссовер Jaguar F-Pace. Он одержал победу еще и в номинации «Автомобильный дизайн».

Глава «Ягуар Ленд-Ровер» Ральф Шпет
Глава «Ягуар Ленд-Ровер» Ральф Шпет

Как заявил на церемонии вручения генеральный директор «Ягуар Ленд-Ровер» Ральф Шпет, две награды F-Pace подтверждают огромный талант и объем работы, проделанный командой инженеров и дизайнеров. Напомним, в прошлом году в этих же номинациях первенствовала Mazda MX-5. Думается, что эти две конкурсные дисциплины следовало бы объединить, ведь, как правило, победитель сочетает в себе и привлекательный внешний вид, и техническое совершенство. Примечательно, что Jaguar F-Pace стал первым кроссовером в истории конкурса, получившим высшую награду.

Победители предыдущих конкурсов в номинациях «Всемирный автомобиль года»: Mercedes-Benz C-Class (2015), Audi A3 (2014), Volkswagen Golf (2013), Volkswagen Up! (2012), Nissan Leaf (2011), Volkswagen Polo (2010), Volkswagen Golf (2009), Mazda 2 / Mazda Demio (2008), Lexus LS460 (2007), BMW 3-Series (2006), Audi A6 (2005).

В Нью-Йорке назвали победителя конкурса «Всемирный автомобиль 2017 года»

Фото: компании-производители

В Нью-Йорке назвали победителя конкурса «Всемирный автомобиль 2017 года»
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Комментарии (3)

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Ф-пейс красавец, конечно. Оч динамичный авто, ягуар прямо постарались над ним

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Обещали что-то новое у Фиат показать, и на сайте была новость: ссылка/ но видимо не в этот раз. Вообще выставка шикарная. Был на подобной один раз в жизни в Кёльне, очень запомнилась.

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Первый в мире — второй в Сибири.

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