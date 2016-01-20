Кроссовер Citroen C5 Aircross попал в объектив накануне премьеры

В интернет утекли снимки нового компактного паркетника фирмы Citroen для китайского рынка. Его официальная премьера состоится на следующей неделе на Шанхайском автосалоне.

Ровно два года назад в Шанхае дебютировал концептуальный кроссовер Citroen Aircross, а теперь производитель готовится представить его серийную версию, которая сохранила многие стилистические черты концепта, в том числе двухэтажную светотехнику, рельефные ноздри на переднем бампере и хромированные дуги в оформлении боковин.

Citroen C5 Aircross построен на модульной платформе EMP2 (она же у нового Peugeot 3008), которая не предполагает традиционного полного привода, но на китайском рынке он и не нужен, а в перспективе ожидается гибридная версия, у которой задние колеса будет вращать электромотор. На старте продаж, намеченном на третий квартал 2017 года, переднеприводный C5 Aircross предложат с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор: 1,6 л (167 л.с.) и 1,8 л (204 л.с.), обеим в пару положен 6-ступенчатый гидромеханический автомат.

Версия для китайского рынка будет производиться на совместном предприятии DPCA (Dongfeng Peugeot Citroen Automobile). Позже C5 Aircross наверняка появится и в Европе, где заменит в модельной линейке Citroen не добившийся успеха паркетник C4 Aircross, который, как известно, является перелицованным Mitsubishi ASX.

На автосалоне в Шанхае также ожидается премьера обновленного среднеразмерного седана Citroen C5 и юбилейного кросс-хэтчбека Citroen C3-XR, оба предназначены исключительно для китайского рынка.

В марте стало известно о покупке французской PSA Group фирмы Opel, и в следующем году у Citroen C5 Aircross появится опелевский собрат по имени Crossland X.

Также в марте фирма Citroen представила на Женевском автосалоне новый субкомпактный кроссовер C-Aircross.

Фото: autohome.com.cn