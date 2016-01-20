Минпромторг собирается плотнее поработать с дилерами

О взаимодействии дилеров, автопроизводителей и госструктур, а также мерах господдержки рассказал на 5-ой Конвенции российских автомобильных дилеров (РОАД) замминистра промышленности и торговли Александр Морозов. Также он предложил дилерам активнее участвовать во внедрении электронных ПТС.

Александр Морозов пригласил представителей дилерского сообщества к участию в подготовке запуска системы электронных паспортов транспортных средств, который начнется уже 1 июля. При этом переход на ЭПТС не является обязательным, но автомобиль с прозрачной историей будет иметь значительное преимущество, в том числе, на вторичном рынке. Чиновник предложил создать в РОАД рабочую группу, в которую войдут дилеры, представители Минпромторга и АО «Электронный паспорт», чтобы заранее согласовать все действия и обмен данными.

Производитель или дилер будут оформлять ЭПТС, а вся информация будет стекаться в базу электронных паспортов. Для автопроизводителей оформление одного паспорта обойдется в 250 рублей, для автовладельцев, которые захотят это сделать самостоятельно, в 600 рублей. Напомним, что оформление паспорта технического средства в бумажном виде сейчас стоит 800 рублей. Однако, как стало известно изданию «Коммерсант», электронный ПТС поддерживают далеко не все, часть производителей просит сдвинуть сроки его внедрения до 2018 года, так как не все механизмы еще отработаны, и система перехода нуждается «в тонкой настройке».

Морозов также коснулся вопроса структуры дилерского бизнеса, отметив, что она изменится. Дилеры все меньше прибыли будут получать от продажи автомобилей, а зарабатывать им придется на сервисном обслуживании и лизинге.

Он также рассказал, что в 2017 году Минпромторг сосредоточится на поддержке сегмента легковых автомобилей. Старые программы будут сохранены, но добавятся и новые, такие как «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и др.

В первом квартале этого года благодаря использованию традиционных госпрограмм (обновление парка, льготные автокредитование и лизинг) продано более 171 тыс. машин.

В РОАД заявили, что поддерживают новые меры господдержки, так как в их основе лежат рыночные механизмы.

Государство наконец определилось с размером господдержки — в этом году на нее выделят 62,3 млрд рублей. Минфин в апреле сформирует источники поступления, а Минпромторг распределит эти деньги по различным программам.

В ведомстве рассчитывают, что с помощью государственных программ поддержки удастся увеличить выпуск автомобилей в России на 8%, причем рост будет равномерным по всем сегментам.



Фото: Роман Пименов/ТАСС