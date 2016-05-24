Опрос ЗР: нужна ли автомобилистам упрощенная «кнопка» ЭРА-ГЛОНАСС?

Приморцы практически отвоевали у властей право устанавливать на подержанные «японки» упрощенные терминалы ЭРА-ГЛОНАСС. Впрочем, другого выхода у них и не было. А вот готовы ли остальные автовладельцы добровольно оснащать свои автомобили такими терминалами? Это и стало темой нашего опроса на минувшей неделе.

Все началось с Приморья: возмущенные автомобилисты, привыкшие привозить из Японии качественные автомобили с пробегом, столкнулись с тем, что им «перекрыли кислород» . С 1 января вступили в силу новые правила Таможенного союза, обязывающие оборудовать все без исключения ввезенные в нашу страну транспортные средства системой экстренного вызова помощи при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Это, в частности, влекло за собой дорогостоящую сертификацию, в ходе которой требовалось «разбить» один-два автомобиля конкретной модели. В рамках большой партии новых автомобилей расходы оказывались незначительными, а вот про ввозимые штучные бэушки все как-то забыли.

Возмущенные приморцы быстро о себе напомнили: забитые таможенные склады грозили стать настоящим бедствием и привести к социальному взрыву в регионе. Разруливать просчет Минпромторга пришлось губернатору края Владимиру Миклушевскому, в результате правительство нашло-таки оптимальное решение — для подержанных иномарок срочно изобрели облегченный вариант «эры». То есть, если в полноценном устройстве возможна работа как в ручном, так и в автоматическом режиме, например, после срабатывания подушек безопасности, то в упрощенном есть только ручной, а значит, краш-тестов не требуется.

Инцидент исчерпан, терминалы начинают монтировать в ввезенные автомобили, правда, стоимость их при этом вырастает более чем на 27 тыс. рублей, но это уже, как говорится, мелочи жизни.

Вы готовы добровольно установить на свой автомобиль упрощенную «кнопку» экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС?

Однако в последнее время все чаще можно услышать предположения, что, обкатав упрощенную «кнопку» в Приморье, власти войдут во вкус и обяжут всех поголовно российских автовладельцев оснастить свои неновые машины такими устройствами. Новые, понятно, и так приходят к дилерам уже с полноценным терминалом ЭРА-ГЛОНАСС. Поэтому мы спросили у читателей, готовы ли они добровольно установить на свой автомобиль упрощенный терминал? Согласно диаграмме, 54% не готовы, причем 24% из них опасаются последующей за этим слежки. Остальные готовы при условии различных «но». Одно из них — разумная стоимость устройства (8%).

Сколько в действительности не жалко выложить за «кнопку» и какие у облегченного устройства могут быть плюсы и минусы, мы попросили рассказать директора по развитию АО «Группа Телематика-Один» Игоря Хереша:

«Систему ЭРА-ГЛОНАСС изначально создавали для экстренного реагирования при крупных и тяжелых авариях, когда человек без сознания и важен первый, так называемый „золотой“ час , нужна срочная помощь, чтобы пострадавший не умер от болевого шока или потери крови. Эта основная задача не до конца решается, когда мы говорим об установке облегченного варианта системы, потому что такое устройство лишено функции автоматического срабатывания. Напрашивается вопрос — насколько эффективно такая „кнопка“ будет спасать жизни граждан? Полагаю, что в меньшей степени, чем то устройство, которое устанавливается на конвейере и в котором есть две функции: автоматического срабатывания и ручного управления.

Почему устройство такое дорогое? Потому что пока нет большого рынка сбыта. Его делают не очень много компаний, а ведь чем больше людей покупает продукт, тем выгоднее его выпускать, тем выше конкуренция между производителями и, стало быть, он дешевле. Когда у вас спрос на тысячу устройств в год, оно, к сожалению, будет стоить 22 тыс. рублей, однако если спрос поднимется на миллион штук, то цена снизится до 5–7 тыс. рублей. Должен отметить, что само устройство непростое, потому что в его основе недешевый in-band-модем, при помощи которого передается сигнал. Еще одна причина дороговизны терминала — сертификация, которая обходится его производителю в миллионы рублей.

Материалы по теме Все о телематике, или Удаленный доступ

По поводу слежки. Всегда есть 15–20% граждан, которые думают, что за ними непременно будут следить. При этом они пользуются мобильниками и уверены, что у них все хорошо. Так вот, мы живем в такое время, когда, если ты представляешь интерес, за тобой уже давно следят с помощью сотового телефона, и больше уже ничего не важно. Кроме того, устройство ЭРА-ГЛОНАСС все время «спит», просыпаясь только в момент нажатия кнопки или сильного ДТП (второе — только для устройств, установленных на конвейере). Подозреваю, что те же 15–20% в это не поверят, однако если ознакомиться с требованиями к устройству, с ГОСТами, выяснится, что это действительно так. Причем оно способно работать в нескольких сетях мобильной связи в России, потому что авария может произойти там, где нет покрытия у одного сотового оператора, но есть у другого.

Материалы по теме Снижение смертности в ДТП: чем на самом деле нужно заняться

Хочется отметить еще вот что: у «Дженерал Моторс» в Соединенных Штатах Америки есть услуга, которая называется OnStar. Это очень похожая система, но с более широким спектром сервисов. Клиент может купить машину с таким терминалом и пользоваться разными сервисами. Один из них называется «добрый самаритянин». Компания выпускает ежегодный отчет о том, сколько раз и какими сервисами воспользовались клиенты, и оказывается, что порядка 30% всех обращений приходится именно на этот сервис. Человек, проезжая мимо, видит, что только что произошло ДТП, пожар, кошка забралась на дерево и не может слезть и т. д., и он по своему желанию сообщает об этом в call-центр. Там принимают звонок и переадресуют его соответствующим службам. Поэтому, возможно, и у нас упрощенная «кнопка» будет выполнять функцию не только спасения самого водителя при аварии или, например, при сердечном приступе, но и защиты кого-то еще. Он нажмет ее и скажет, что с ним все в порядке, но человеку рядом плохо, сообщит о пожаре, ограблении, задымлении и т.д. Возможно, нам это устройство не пригодится, но кто знает: может быть, мы спасем того, кто находится рядом.

Думаю, что в ближайшие пять-семь лет ЭРА-ГЛОНАСС будет установлена на все без исключения автомобили. Наверное, это хорошо, ведь благодаря системе сократится смертность на дорогах».

Сейчас в Приморье лишь один оператор обладает правом устанавливать терминалы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили с пробегом. Это «Сумотори-Авто». Но в перспективе аккредитацию смогут получить и другие компании.

Первыми новыми автомобилями, которые оснастили «тревожной кнопкой», стали Lada Vesta и Ford Transit.

Интересно, что в 2013 году депутаты Госдумы официально сообщали, что оборудовать неновый автомобиль «тревожной кнопкой»можно будет за 4,5 тыс. руб., из которых 3 тыс. придется заплатить за само устройство и 1,5 тыс. — за его установка.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС