Электрический кроссовер с «ушами»: Singulato iS6 уже доступен для заказа

Накануне Шанхайского автосалона молодая китайская фирма Singulato Motors показала местным журналистам свою первую серийную модель — электрический паркетник iS6. Заявленный запас хода на одной зарядке — 400 км.

Традиционных дверных ручек у Singulato iS6 нет, они утоплены в поверхность боковин, как у британского Range Rover Velar, и выдвигаются, когда нужны, с помощью электропривода.

Singulato Motors — это переименованная Zhiche Auto, шокировавшая в прошлом году посетителей Пекинского автосалона электрическим кроссовером крайне своеобразного дизайна, который она пообещала запустить в производство в 2017 году. Вопреки мнению скептиков, свое обещание фирма выполнила и представила на этой неделе серийную версию электромобиля, но уже под новым брендом и с куда более традиционной внешностью.

Singulato iS6 дебютировал сразу в двух ипостасях — элегантной (синяя машина на фотографиях) и спортивной (коричневая, с «ушами» на боковинах). Автомобиль получился довольно крупный: длина — 4850 мм, колесная база — 2960 мм. Интерьер оформлен с оглядкой на Теслу: к центральной консоли прикреплен огромный 15,6-дюймовый планшет, приборный щиток, в свою очередь, нарисован на 12,3-дюймовом экране, в отделке использовано много кожи и глянцевого черного пластика, что в сумме создает желанный разработчиками премиальный эффект.

О технической начинке на данный момент практически ничего не известно: в основе автомобиля лежит модульная платформа со встроенными в пол ячейками литий-ионной АКБ — ее поставщик и емкость не называются, но обещан запас хода на одной зарядке по циклу NEDC в 400 км, то есть в реальной эксплуатации можно рассчитывать на 250–300 км автономного хода.

Автомобиль уже доступен для заказа в Китае по цене от 200 тысяч до 300 тысяч юаней в зависимости от комплектации (1,65–2,47 млн рублей по текущему обменному курсу ЦБ РФ), первые экземпляры iS6 производитель обещает отгрузить клиентам до конца текущего года.

Кто будет производить кроссовер, правда, тоже пока неясно. В ноябре прошлого года агентство Reuters со ссылкой на гендиректора Singulato Motors сообщало о планах компании построить в городе Тунлин провинции Аньхой завод мощностью 200 тысяч машин в год. При этом подчеркивалось, что производство будет налажено в содружестве с неким другим крупным китайским автоконцерном, и вообще бизнес-модель Singulato Motors предполагает максимально широкое использование аутсорсинга. В списке партнеров на официальном сайте Singulato значатся примерно полсотни китайских и зарубежных компаний, а инжиниринговые работы по кроссоверу iS6 проводила IAT Automobile Technology — та самая, которая зачем-то недавно запатентовала в России собственный супервнедорожник Kalman King.

Интересно также, на чьи денежки раздает заказы подрядчикам Singulato Motors: по данным Reuters, значительную часть ее уставного капитала внес созданный муниципалитетом Тунлина инвестиционный фонд, помогли и местные частные предприниматели, поверившие в светлое будущее китайского электромобильного стартапа. Какая именно сумма сейчас висит на балансе Singulato Motors, не известно, но китайские СМИ сообщают, что одно только строительство завода обойдется фирме в 1,2 млрд долларов. На плановую мощность он должен выйти к 2020 году, в это же время электромобили Singulato получат беспилотный режим. Будут ли электромобили Singulato продаваться за пределами Китая, тоже пока не известно.

На Шанхайском автосалоне свой первый электрический кроссовер обещает представить еще один китайский стартап — Nio. Скорее всего, паркетник получит ту же платформу, на которой создан представленный в марте электрический хэтчбек Nio Eve.

Еще одна грядущая премьера автосалона в Шанхае — электрический паркетник китайской стартап-компании Yudo с запасом хода на одной зарядке в 350 км.

Фото: autohome.com.cn, Singulato Motors