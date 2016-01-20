Грузоперевозчики сами смогут выбрать дороги, нуждающиеся в ремонте

Минтранс России и Общероссийский народный фронт решили опросить водителей и владельцев грузовиков, какие, на их взгляд, дороги нуждаются в первоочередном ремонте. По результатам опроса на ремонт этих дорог выделят средства, собранные с помощью системы «Платон».

Напомним, что согласно постановлению правительства, с 15 апреля тариф «Платона» вырастет до 1,91 рубля. В преддверии повышения часть дальнобойщиков вышли на акции протеста. Водители выступают даже не против повышения тарифа, а против системы в целом. В основном, это индивидуальные предприниматели, а не крупные компании, тем не менее на недовольство дальнобойщиков обратил внимание Совет Федерации. Сенатор Вячеслав Мархаев предложил изучить обоснованность тарифа и эффективность работы системы «Платон». Он отметил, что система действует почти полтора года и за это время могла бы уже полностью сформироваться. Однако ее работа вызывает много вопросов и споров, и если в Европе все работает четко и слаженно, и на собранные средства строят дороги хорошего качества, то у нас результат не виден. Кроме того, вместо строительства новых дорог деньги идут на восстановление трасс, вообще не предназначенных для движения большегрузов. Результатов нет, а распределение средств непрозрачно, подытожил депутат.

Словно услышав его, Минтранс и Общероссийский народный фронт открыли сегодня на сайте проекта «Карта убитых дорог» голосование для грузоперевозчиков по определению самых проблемных участков федеральных трасс. После обработки результатов опроса средства, собранные с помощью госсистемы, будут направлены на первоочередной ремонт выбранных федеральных трасс, говорится в официальном сообщении Минтранса. В ведомстве отмечают, что такой способ голосования считают наиболее справедливым.

Грузоперевозчики при регистрации на интернет-ресурсе должны указать, что являются водителями большегрузов. Их голоса и отмеченные участки федеральных дорог будут включены в «народный рейтинг» автотрасс, которые в 2017 году отремонтируют за счет средств от «Платона».

Опрос организован по поручению Дмитрия Медведева по итогам встречи с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок, которая состоялась в марте.