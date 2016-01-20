В России скоро стартуют продажи Kia Picanto третьего поколения

Автомобиль будут производить на калининградском «Автоторе». Цены и комплектации станут известны ближе к началу продаж.

В июне 2017 года в России стартуют продажи нового поколения городского автомобиля Kia Picanto. Впервые будет предложена версия GT Line со спортивным дизайн-пакетом. С появлением Picanto GT Line линейка предлагаемых в РФ спортивных версий GT и GT-Line расширится до шести моделей. Крупноузловая сборка модели будет организована на заводе «Автотор» в Калининграде. Таким образом, все модели Киа, которые продаются в России, будут исключительно отечественной сборки. Автомобиль обновился внешне: новые фары со светодиодными габаритными и дневными ходовыми огнями и указателями поворотов заходят на поверхность передних крыльев дальше, чем у предшественника. Все линии кузова и фар стали более острыми, что создает ощущение динамичности и спортивности модели. Колесная база машины выросла до 2400 мм (+15 мм), передний свес уменьшился (-25 мм), а задний, напротив, увеличился до 520 мм (+10 мм). Емкость багажного отделения выросла с 200 до 255 л, высоту пола багажника можно регулировать на 145 мм для того, чтобы высвободить дополнительное пространство или организовать скрытый отсек.

Машина может быть укомплектована шестью подушками безопасности, а электронная система стабилизации, система помощи при троганье на подъеме и система контроля давления в шинах входят в базовое оснащение.

Покупателям предложат на выбор 11 цветов автомобиля, из них шесть новых: зеленый лайм, солнечный красный, серебристый, черный, синий и оранжевый.

В России машина будет доступна с двумя бензиновыми двигателями: 1.0 мощностью 67 л.с., который агрегатирован 5-ступенчатой МКП, и 1,2-литровым мощностью 84 л.с. с 4-ступенчатым автоматом. Оба мотора осовременены: литровый стал экономичнее — расход топлива снижен на 6,3%, а в 1,2-литровом оптимизирован алгоритм работы системы регулировки фаз газораспределения и применено новое покрытие поршневых колец. Таким образом, удалось улучшить эффективность работы мотора.

Гарантия на автомобили в России составит 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

На днях в Нью-Йорке дебютировал новый Kia Rio. Этот автомобиль с нетерпением ждут в России, однако американский вариант дает лишь приблизительное представление о модели, которая появится у нас.

В начале апреля в нашей стране начались продажи обновленного внедорожника Kia Mohave. Цены стартуют с отметки 2,4 млн рублей, представлен он в комплектациях Comfort, Luxe и Premium.

Марка Kia самая популярная в России из иностранных брендов. В марте, согласно статистике AEB, в России нашли своих покупателей 14 614 автомобилей (+16%), а модель Rio возглавила топ-25 самых продаваемых моделей.



Фото: Kia