Honda Clarity даст нагрузку на сети

На автосалоне в Нью-Йорке водородный седан Honda Clarity предстал в двух альтернативных «зеленых» версиях — электрической и plug-in гибридной. Их задача — приносить японской компании не только имиджевые очки, но и деньги.

Изначально спроектированный как водородомобиль среднеразмерный седан Honda Clarity поступил к избранным американским дилерам в декабре прошлого года, с тех пор они передали клиентам порядка ста машин. Инновационная техника не продается, а сдается в лизинг, себестоимость у нее, по слухам, совершенно космическая, так что говорить о прибыльности в отношении хондовской водородной машины пока не приходится, зато она отличный имиджевый и технологический задел на перспективу.

Гибридная и электрическая версии будут предлагаться потребителям традиционным образом — за полную стоимость. Цены, правда, пока не объявлены, но к дилерам новинки поступят до конца текущего года: «электричка» — только в штатах Калифорния и Орегон, гибрид — по всей стране.

Ограниченный ареол обитания электрической версии объясняется ее посредственными потребительскими характеристиками: только в сильно озабоченной автомобильной «зеленью» Калифорнии и соседнем Орегоне сегодня можно продать более-менее вменяемое количество дорогих электрокаров с небольшим запасом хода на одной зарядке. Honda на данный момент не сообщает заветную цифру, известно лишь, что емкость литий-ионной АКБ составляет всего 25,5 кВт·ч, а, значит, автономность будет небольшой: американские профильные СМИ называют цифру 80 миль, то бишь 129 км. Для сравнения скажем, что джи-эмовский электромобиль Chevrolet Bolt имеет сертифицированный запас хода на одной зарядке в 383 км, базовая Tesla Model S — 350 км.

Батарея электрической Хонды может быть полностью заряжена за три часа от сети с напряжением 240 В. Электродвигатель, вращающий передние колеса, развивает пиковую мощность 120 кВт (163 л.с.).

Гибридная версия Clarity мощнее — ее электромотор выдает 135 кВт (184 л.с.). Отдача бензиновой 1,5-литровой «четверки», работающей по циклу Аткинсона, не называется, но цифирь в данном случае не важна, поскольку силовая установка гибрида Clarity устроена по последовательной схеме, как у BMW i3, то есть бензиновый мотор механической связи с колесами не имеет, а используется лишь как генератор. Батарея у гибрида имеет емкость 17 кВт·ч и способна обеспечить 68 км безвыхлопного пробега, совокупный максимальный запас хода составляет 531 км.

В январе Honda и General Motors заявили о том, что намерены объединить усилия на почве водородомобилей с целью снизить их себестоимость. В 2020 году партнеры планируют запустить в пригороде Детройта завод Fuel Cell System Manufacturing по выпуску силовых установок на водородных топливных элементах.

На автосалоне в Нью-Йорке премиум-бренд Genesis корейской компании Hyundai представил концептуальный водородный кроссовер GV80, но когда он станет серийным — неизвестно. Месяцем ранее Hyundai показала другой водородный кроссовер — FE Fuel Cell, его производство обещают наладить в 2018 году, к зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Фото: Honda