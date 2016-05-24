Дважды в один Ferrari: водитель доказал невероятное

Перед перестроениями надо смотреть в зеркала заднего вида! В противном случае развитие событий может принять зрелищный, но не очень хороший оборот. Авария, произошедшая на одном из сеульских шоссе, — тому пример.

Водитель начал перестроение, не убедившись в безопасности маневра, и вынес автомобиль, с которым в принципе лучше не сталкиваться, — Ferrari 488 GTB. Невнимательность, излишняя расслабленность — и вот уже суперкар летит боком, через мгновение превращаясь в подобие бильярдного шара. Сперва он ударил попутно двигавшуюся машину, затем немного обстучал туннель, а потом получил в корму от своего «обидчика». Поговаривают, что в одну реку нельзя войти дважды, но повторно «причалить» в один и тот же Ferrari, как показывает практика, можно.

Еще одна зрелищная авария некоторое время назад произошла в Китае: «гонщик» не рассчитал маневр и жестко вынес ехавший параллельным курсом автомобиль. Кстати, то столкновение тоже произошло в туннеле.

Порой случаются очень уж курьезные ДТП, вроде истории с Lamborghini Huracan, который улетел прямиком на гору мусора.

Фото, видео: Youtube