Lucid Air уперся в ограничитель на скорости 350 км/ч

Компания Lucid Motors провела высокоскоростные испытания своего 1000-сильного полноприводного электромобиля Air. В интернете опубликован видеоролик с заездами.

Впечатляющие ролики заездов своего электромобиля компания Lucid Motors публиковала, еще когда называлась Atieva и тестировала будущую платформу под оболочкой фургона Mercedes-Benz Vito — осенью прошлого года этот прототип сумел разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 2,74 с. Теперь же испытатели замерили максимальную скорость предсерийного прототипа седана Lucid Air на 12-километровом профилированном кольце в Огайо: автомобиль без особых усилий набрал 350 км/ч.

Разработчики подчеркивают, что 350 км/ч для их 1000-сильного электрокара не предел и что в рамках проведенных заездов на машине стоял ограничитель скорости. В будущем они намерены замерить максимальную скорость уже на серийном образце.

Отметим, что на корме прототипа во время скоростных заездов был установлен фиксированный спойлер, создающий дополнительную прижимную силу. На серийном автомобиле такой вряд ли будет, поэтому, возможно, его потолок максимальной скорости снизят до общепринятых в «гражданском» автопроме 250 км/ч. Однако в любом случае Питер Роулинсон, главный инженер Lucid Motors, ранее работавший в Lotus Cars, обещает, что у седана Air будет очень драйверский характер и водить его по треку будет одно удовольствие.

Мировая премьера Lucid Air состоялась в начале этого года, а в марте производитель огласил цены и комплектации.

Выпуск седана Air начнется в 2018 году на собственном заводе Lucid Motors в Каса-Гранде (штат Аризона) — его строительство было анонсировано в ноябре прошлого года.

В марте китайский электромобильный стартап Nio опубликовал видеоролик с рекордным заездом по Северной петле Нюрбургринга своего гиперкара EP9.

Фото, видео: Lucid Motors