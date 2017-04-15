Mercedes-Benz SL 500: 20-летний в состоянии нового

История красивейшего родстера могла сложиться совершенно иначе. Волею случая автомобиль «забыли» в гараже на два десятилетия и сейчас он стоит баснословную сумму.

Легендарный «129-й» родстер SL, выпускавшийся с 1989 по 2002 год, входит в круг моделей, особо почитаемых поклонниками «трехлучевой звезды». На вторичном рынке хорошие экземпляры могу стоить очень приличных денег, но алый спорткар, найденный в центральном Лондоне, переплюнет практических всех.

Автомобиль 1996 года выпуска с 5,0-литровым двигателем V8 M119 не восстанавливался, а просто не ездил, ибо оригинальный пробег в 81 милю (примерно 130 км) и пробегом-то считать сложно. Полагаем, что шансы найти второй SL со столь же мизерным показанием на одометре будет крайне затруднительно. Как спорткар умудрился так сохраниться? Некогда его подарили девушке на день рождения, но насладиться роскошным Мерседесом она так и не смогла. Причина, конечно, не в поломке, просто дама… потеряла ключи. Проблема эта решаемая, достаточно посетить официального дилера марки. Но владелица, очевидно, была столь сильно занята все это 20 лет, что так и не доехала до мерседесовского салона. Теперь машину продадут на аукционе Coys и выручат за нее стоимость нового SL, предварительно смахнув пыль времен и заменив жидкости и прокладки. По словам Криса Рутлежда, генерального директора Coys, прайс регулярно эксплуатируемого Mercedes-Benz SL 1996 года колеблется в пределах 6200–8700 долларов, но цена уникального экземпляра может оказаться больше на порядок!

Старый спортуниверсал BMW M5 Touring E34 тоже может стоить невероятную сумму, если он находится в великолепном состоянии и к тому же относится к лимитированной серии Elekta.

А как вам великолепно сохранившийся пикап Toyota 1983 года выпуска с североамериканского рынка? Правда, в данном случае ценник окажется в разы скромнее.

Фото: Coys