Голливудский метод: пикап Toyota Tundra помог ограбить оружейный магазин

Полноразмерный пикап, на полном ходу проламывающий витрину, — такое увидишь не каждый день. И это, заметьте, не съемочная площадка, а суровая реальность!

Герои и антигерои в американских экшн-фильмах часто совершают поступки, которые, казалось бы, невозможны в реальной жизни. Парни, ограбившие магазин со стволами во Флориде, опровергают это и доказывают: при желании можно «в космос полететь». Камера наблюдения запечатлела поистине шокирующие кадры. Угнанный пикап Toyota Tundra проезжает сквозь витрину (неодушевленному герою Шварценеггера из первой части «Терминатора» стоило бы поучиться), сносит стенды и лихо сдает задним ходом. Затем за дело принимаются товарищи в масках. Примерно полминуты — и похитители пополнили свои запасы вооружения, превратившись в маленькую армию.

Полиция грабителей пока не нашла, но обнародовала данные по трем подозреваемым и объявила о вознаграждении в размере 2,5 тыс. долларов тому, кто поможет найти этих отморозков, которые явно пересмотрели боевиков.

В последнее время пикапы Toyota отметились в довольно нестандартных заварушках. Например, угнанный среднеразмерный трак Tacoma отправился в самый настоящий полет во время погони с полицией.

На Чикагском автосалоне в начале нынешнего года компания Toyota представила пикап Tundra, а также внедорожник Sequoia в специальном исполнении TRD Sport. Кроме косметических нюансов оно отличается амортизаторами Bilstein и другими стабилизаторами поперечной устойчивости.

Фото, видео: Youtube