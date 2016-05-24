Голливудский метод: пикап Toyota Tundra помог ограбить оружейный магазин

Колеса Страны Советов: на чем ездили первые лица СССР Чешский писатель-коммунист Адольф Гофмейстер писал о своих впечатлениях от очередного визита в Москву 1920-х: «Я еще никогда не видел такого скопления Роллс-Ройсов, которое наблюдал однажды вечером на набережной Москвы-реки»… Преступление без наказания: «небожители» на дороге Мы постоянно слышим о равных правах и неотвратимости наказания. Вот только в реальности все происходит несколько иначе. Люди состоятельные, влиятельные или со связями нарушать правила дорожного движения не боятся: с вероятностью, близкой к ста процентам, им удается откупиться. Подержанные машины от официалов: выгода или пустая переплата? Хотя вторичный авторынок в России по большей части остается «серым», автопроизводители массово запускают программы по продаже сертифицированных машин с пробегом. Покупателю гарантируют юридическую чистоту сделки, а вот объективность технической диагностики вызывает у экспертов вопросы. При этом сертифицированные машины стоят дороже. Обоснованно?