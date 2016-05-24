Китайское перерождение: рассекречен кардинально обновленный Citroen C5

Накануне Шанхайского автосалона китайские СМИ «спалили» все ситроеновские новинки. В частности, теперь мы можем в подробностях рассмотреть переживший рестайлинг седан C5.

Официальная премьера обновленного C5 состоится меньше чем через неделю, но о машине, в сущности, уже все известно, кроме цен, которые для нас представляют лишь умозрительный интерес — в Россию Citroen C5 не вернется. Не будет обновленный автомобиль продаваться и в Европе, там в следующем году появится совсем другой «цэ-пятый». Нынешний же будет доживать свой век исключительно в Китае, но век этот может быть очень долгим — для местного автопрома выпуск морально устаревших моделей является обычной практикой (например, Hyundai выпускает в Китае Элантру сразу трех поколений).

Рестайлинговый Citroen C5, впрочем, выглядит довольно свежо, в духе последних новинок французской марки, но главное — фирма потратилась на новый интерьер для седана. На центральной консоли ожидаемо появился мультимедийный планшет — куда теперь без него, руль утратил неподвижную ступицу и избавился от «лишних клавиш», элегантнее и проще стал блок климат-контроля, щиток приборов теперь полностью виртуальный.

Подвеска у китайского «цэ-пятого» пружинная, сложна фирменная пневмогидравлика здесь не предлагалась и до рестайлинга. Двигатели — бензиновые с трубонаддуром: 1.6 THP (167 л.с.) и 1.8 THP (204 л.с.), оба идут в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin.

Вчера китайские СМИ опубликовали первые снимки нового компактного кроссовера Citroen C5 Aircross, который отпразднует официальную премьеру на Шанхайском автосалоне. В отличие от седана С5 кроссовер впоследствии появится и в Европе, и в России.

Еще одна шанхайская премьера от Ситроена — юбилейный кросс-хэтчбек Citroen C3-XR.

Год назад фирма Citroen представила в Китае новый флагманский седан С6 для местного рынка.

Фото: autohome.com.cn