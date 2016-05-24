Выяснилось, какой российский город наиболее обеспечен легковыми автомобилями

Специалисты исследовали парк легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2017 года в городах-миллионниках и выяснили обеспеченность жителей крупных городов машинами. Причем первое место заняла отнюдь не Москва.

Согласно результатам исследования, проведенного агентством «Автостат», среди городов-миллионников лучше всего обеспечена легковыми автомобилями Самара. Здесь каждый третий житель имеет машину. При парке, чуть превышающем 390 тыс. единиц, и населении 1 171 000 человек в этом городе на тысячу жителей приходится 334 легковых автомобиля.

На втором месте Северная столица, где проживает 5 225 700 человек, а обеспеченность автомобилями на тысячу жителей составляет 319 шт., далее следует Воронеж, в котором насчитывается 1 032 400 жителей и на тысячу граждан города приходится 308 автомобилей. В Москве, где 12 330 100 жителей, обеспеченность автомобилями составляет 307 шт. на тысячу, в Казани (1 217 000 жителей) — 303 шт., Екатеринбурге (1 477 700) — 302 шт., Красноярске (1 067 900 чел.) — 293 шт., Ростове-на-Дону (1 119 900 жителей) — 285 шт., Уфе (1 121 400 жителей) — 278 шт. и замыкает десятку лидеров Нижний Новгород (1 275 500 человек) с результатом 276 машин на тысячу горожан.

В среднем по стране показатель обеспеченности легковыми машинами составляет 288 шт. на тысячу человек.

Самый «бедный» на автомобили город — Пермь (1 041 900 горожан), здесь на тысячу жителей приходится всего 237 машин.

Недавно были подведены итоги продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за март. Впервые за много месяцев рынок показал положительную динамику: продажи выросли на 9,4%.

Что касается рынка автомобилей с пробегом, то он продолжит расти и по прогнозу PwC, в 2020 году составит 6,7 млн штук.



Согласно прогнозу британской компании EY, продажи новых машин будут восстанавливаться крайне медленно и лишь к 2020 году достигнут 2,2 млн машин в год.

Фото: Евгений Степанов/ТАСС