Euro NCAP: новая «пятерка» BMW не слишком нежна с бедрами

В ходе последней сессии краш-тестов Euro NCAP баварский бизнес-седан получил максимальный, пятизвездный рейтинг за безопасность, но есть один неприятный нюанс. Также испытаниям подвергся итальянский «каблучок» Fiat Doblo — у него все намного хуже.

Спешим успокоить всех, кто уже успел купить новый BMW 5-й серии, — вы вполне надежно защищены в своем немецком премиальном седане. Средней тяжести нагрузки были зафиксированы манекенами лишь во время фронтального удара о жесткий барьер на скорости 50 км/ч: у водителя оранжевым цветом окрасилась шея, у миниатюрной пассажирки, сидевшей справа на заднем сиденье, — грудная клетка.

Фронтальный удар на скорости 64 км/ч о сминаемый барьер заставил экспертов Euro NCAP окрасить бедра водителя «пятерки» в коричневый цвет, обычно обозначающий слабый уровень защиты и, соответственно, повышенные нагрузки. Но нагрузки в данном случае были как раз-таки невысокие, а оценка была снижена в связи с некорректным раскрытием коленной подушки безопасности, причем ошибка была зафиксирована в обоих фронтальных краш-тестах. Представители BMW утверждают, что во время их заводских испытаний подушка срабатывала надлежащим образом, но пообещали, разумеется, еще раз все проверить.

Эксперты Euro NCAP отдельно подчеркнули великолепную работу систем активной безопасности BMW, позволяющих эффективно предотвращать столкновения, в том числе с пешеходами, так что, по идее, в большинстве нештатных ситуаций подушки безопасности не понадобятся вовсе.

У коммерческого вэна Fiat Doblo, пережившего два года назад рестайлинг, с активной безопасностью по современным меркам дело обстоит неважно: системы аварийного автоторможения и удержания автомобиля в полосе не предусмотрены, а без них теперь рассчитывать на высокий рейтинг Euro NCAP нельзя.

С пассивной безопасностью у «итальянца» тоже далеко не все гладко: при фронтальном ударе о сминаемый барьер подушка безопасности водителя раскрылась не полностью и допустила контакт головы манекена с рулевым колесом, но нагрузка при этом, к счастью, оказалась невысокой. При фронтальном ударе о стену датчики куклы, сидящей на заднем сиденье, зафиксировали недопустимо высокий красный уровень давления на грудь — переломов ребер, скорее всего, не избежать. Защита от хлыстовых травм также была признана неудовлетворительной. Тем не менее итоговый рейтинг безопасности «каблучка» составил три звезды.

Результаты предыдущей серии краш-тестов Euro NCAP, в которых участвовали Audi Q5, Citroen C3, Fiat 500, Ford Ka+, Land Rover Discovery и Toyota C-HR, мы публиковали в марте, тогда худшим тоже оказался «итальянец».

В феврале комитет Euro NCAP отметил свое двадцатилетие показательным краш-тестом машины образца 1997 года.

Фото, видео: Euro NCAP