Шанхай-2017: чем нас встретят китайцы

Китайское мотор-шоу традиционно очень объемно в силу несметного количества «своих» брендов, коих в стране восточной мудрости не меньше, чем ракушек после прибоя. Разумеется, заявятся сюда и именитые гости из Европы и Штатов со своими заморскими блюдами. Представляем вашему вниманию обзор ключевых премьер открывающегося лишь завтра Шанхайского автосалона.

Zotye T700

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Говорим «Китай», подразумеваем «кроссоверы»? Конечно, паркетники плодятся в Поднебесной со скоростью кроликов-энтузиастов, а бестселлером на местном рынке остается Haval H6 . Но публика в Поднебесной с не меньшим рвением расхватывает небольшие седаны. Всего же за первые три месяца года сбыт легковой и коммерческой техники вырос на 7%, до 7 002 000 машин, из которых 5 947 600 — легковушки. Покажут в Шанхае гибриды и электрокары. И какие! Но обо всем по порядку...

«Чужие»

Дождались! Серийный кроссовер под софиты выкатит «двойной шеврон». Товарную версию по-ситроеновски необычного шоу-кара Aircross, который, к слову, дебютировал на Шанхайском автосалоне два года назад, показывают в два приема: в дни Женевского мотор-шоу представили тизер, а сейчас и «живой» автомобиль подоспеет. C5 Aircross построен на модульном шасси EMP2, которое не предполагает полного привода, но в будущем появится «полнокопытная» версия с электромотором на задней оси.

Citroen C5 Aircross

Отметится в Шанхае и Lexus. К слову, в прошлом году на территории Поднебесной был реализован 109 151 автомобиль японской марки — здесь сбыт впервые перешагнул стотысячную отметку. Мотор-шоу в Шанхае выступит в качестве подиума для презентации обновленного кроссовера NX. Ошибки здесь нет, хотя модель еще совсем молодая (показали ее три года назад в Пекине). Среди отличий рестайлингового автомобиля от дореформенного числится переиначенный передок с другой головной оптикой. Вероятно, схожие метаморфозы коснулись и задней части.

Как минимум половину дебютантов затмит долгожданный суперкроссовер Lamborghini Urus, который отверг Женевскую выставку и «расцветет» во всей своей красе в Китае! Об этом монстре, претендующем на лавры быстрейшего SUV концерна Volkswagen Group, известна лишь базовая информация. Платформа MLB Evo, как у Bentley Bentayga и Audi Q7, двигатель V8 объемом 4,0 л с двумя турбонагнетателями, подозрительно похожий по литражу на аудиевский, экстерьер а-ля одноименный концепт незапамятных времен. Но каковы отличия от соплатформенников? Или в Сант-Агата-Болоньезе родился всего лишь перелицованный «немец»? Скоро узнаем.

Mercedes-Benz S-класса

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А вот о рестайлинговом Mercedes-Benz S-класса уже кое-что известно из официальных источников. Внешние и внутрисалонные отличия незначительны — в частности, изменится графика головной оптики, прежний руль сменит трехспицевый, как на современной «ешке», а в половину торпедо растянется один-единственный экран. Но самое интересное, что большой седан получит беспилотную функцию, позволяющую водителю расслабиться во время движения по шоссе в пределах одной полосы.

Шанхай выбран местом встречи широкой общественности и нового кроссовера Volvo XC40. Компактный «швед» построен на модульной архитектуре CMA, разработанной в содружестве с инженерами материнской Geely, которая уже стала базисом сенсационного кроссовера 01 бренда Lynk&Co, а также концепта 02 и прототипа седана 03. Одними из первых ее примерили шоу-кары Volvo 40.1 и 40.2, возвестившие о новом семействе «сороковок».

Каким окажется XC40, готовящийся к шанхайской премьере? Полагаем, что напрягать воображение необязательно — представьте себе новейший XC60, дебютировавший в Женеве, и отмасштабируйте его до нужного формата. Или шеф-дизайнер марки Томас Ингенлат приготовил сюрприз, сохранив все лучшее, что было в 40.1?

«Местные»

Основная когорта китайских новинок относится к племени SUV. С чего начать? Пожалуй, с «мелочи», благо некоторые субкомпактные модели вроде Dongfeng Fengshen AX4 обращают на себя внимание почище старших паркетников. На симпатягу с этаким «очкастым» передком и в целом довольно претенциозным экстерьером наверняка повесят ярлык собирательного образа, но, по данным китайских СМИ, его оснащение с широким перечнем систем активной и пассивной безопасности заставит уважительно притихнуть даже скептика. Двигатель, как ожидается, наддувный мощностью 120 л.с.

«Псевдолендровер» Changan CS55 вычурностью похвастаться не может. Черты, характерные для машин из Солихалла, очевидны, но назвать компактный кроссовер клоном язык не поворачивается. Его длина 4500 мм, колесная база — 2650 мм, а двигатель наддувный бензиновый объемом 1,5 л (156 л.с. и 215 Нм).

Dongfeng Fengshen AX4

Zotye T700 еще более английский: передняя часть и корма оформлены а-ля Jaguar F-Pace, а силуэт — ни дать ни взять Range Rover Evoque. Практика заимствования, назовем это так, для Zotye в порядке вещей, и T700 еще не самый вызывающий пример, в отличие от SR9, срисованного с Porsche Macan. Длина «семисотого» — 4732 мм. Двигатели бензиновые с турбонагнетателями: 1,8-литровый выдает 177 л.с., а 2,0-литровый — 190 или 220 «лошадей».

Более скромный Zotye T300, напротив, явно горит испанскими страстями. Дизайнеры тайком (или в открытую, кто знает) листали брошюры SEAT и переносили некоторые яркие особенности на свое творение. Корма, к примеру, или архитектура торпедо недвусмысленно намекает на источник вдохновения.

Haval H6

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Впрочем, этим паркетникам еще предстоит застолбить место на рынке Поднебесной, а задача нового Haval H6 — удержать позиции своего сверхуспешного предшественника. Кроссовер с прекрасным соотношением цены и качества в прошлом году разошелся на местном рынке в количестве 580 тыс. экземпляров, что примерно на 56% больше, чем в 2015-м. Внешность новичка уже претендует на купеобразность, а салон и вовсе кардинально изменился, и теперь передняя панель являет собой запоминающийся хай-тек. Двигатель наддувные, объемом 1,3 л (138 л.с.) и 2,0 л (197 л.с.). Габариты немного изменились: кроссовер стал короче, шире и приземистее (длина — 4600 мм, ширина — 1860 мм), а колесная база прежняя, 2680 мм.

Chery Tiggo 5 полностью преобразится к Шанхайскому празднеству. Теперь это более вычурный паркетник, выдержанный в общей стилистике с Tiggo 7 и сжавшийся по всем направлениям — он короче, уже и ниже прошлой «пятерки», которая пока не уйдет в историю, а перейдет под «юрисдикцию» бюджетного бренда Cowin.

Концептов армада удалая

Skoda и Китай? Представьте себе: в прошлом году чешская марка продала в Поднебесной 330 тыс. машин, что примерно вдвое меньше, чем на рынках Старого Света, и выбрала Шанхайское мотор-шоу для показа концепта VisionE. Первоначально предполагалось, что это вариация на тему Кадьяка, но, похоже, все гораздо интереснее. Купеобразный паркетник длиной 4645 мм построен на модульной электрифицированной платформе MEB и его силовая установка развивает совокупную мощностью 306 л.с., обеспечивая запас хода до полутысячи километров. Не исключено, что чехи одновременно приготовили не только превью купеобразной версии паркетника Kodiaq с широкими «геополитическими» интересами, но и формируют представление аудитории о своем первом электрокаре, который появится в 2020 году.

Skoda VisionE

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Фольксвагеновцы споют со Шкодой дуэтом и представят электромобиль концептуальной линейки I.D. Напомним, что марка уже давно умасливает публику «электричками». На прошлогодней выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе она представила шоу-кар Budd-e, затем привезла на Парижское мотор-шоу модель I.D., и, наконец, показала в Детройте вэн I.D. Buzz . В отсутствие технических подробностей можем лишь выдвинуть предположение о силовой установке, как у Buzz.

«Трехлучевая звезда» привезет в Шанхай концептуального предвестника седана А-класса. От купеобразного CLA трехобъемная новинка будет отличаться стилистически и в грусть-тоску не вгонит. Более того, судя по скульптуре Aesthetics A, очевидно, намекающей на перемены стиля компактных переднеприводных «мерсов», оформление передка может напомнить лик суперкупе Mercedes-AMG GT!

Пристальное внимание советуем обратить на шоу-кар Renault R.S. 2027 Vision. Это не более чем фантазия на тему формульного болида будущего, но в его конструкцию могут быть заложены решения, которые рано или поздно могут стать частью товарных машин.

Jeep Yuntu

В Шанхай заявится и американский гость, Jeep с китайским именем Yuntu , в переводе означающим «облачный атлас». Пока что это концепт, хотя величать его прототипом, полагаем, тоже уместно. По некоторым данным, решение о серийном производстве уже принято, и до товарной кондиции машину доведут в кратчайшие сроки. Сборку освоят в Китае на совместном предприятии FCA и GAC, продажи начнутся уже в первой половине следующего года.

Qoros K-EV Concept

Китайских шоу-каров ожидается, откровенно говоря, немало. Причем некоторые имеют шансы стать сенсацией. Таковым, например, видится экспериментальный кроссовер марки NextEV, доказавшей всю серьезность своих намерений электрическим гиперкаром Nio EP9. Новинка предвещает товарный паркетник, создающийся в пику Tesla Model X. По неофициальным данным, на борту находится тяговая аккумуляторная батарея емкостью 70 кВт⋅ч, позволяющая на одной зарядке проезжать свыше 500 км. Но самое главное — это сочетание престижного позиционирования и сравнительно бюджетной цены.

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Ничуть не менее захватывающим обещает быть фастбекоподобное создание K-EV, родившееся совместными усилиями марки Qoros и шведского суперкаростроителя Koenigsegg. По неофициальным данным, электрокар оснащен могучей силовой установкой, позволяющей разменивать сотню в пределах 3 с. Неслабо!

Подобной динамики точно не стоит ожидать от Chery Tiggo Coupe, но уже на стадии тизера кроссовер вызвал вполне положительные эмоции. Симпатичный профиль, интригующий «фейс»… Надеемся, образ оправдает ожидания!

Кто точно задаст в Шанхае перца, так это Zotye, которую мы уже упоминали в нашем повествовании. Марка без стеснений «цитирует» именитые европейский модели и на сей раз «слегка позаимствовала» элементы дизайна кроссовера Lamborghini Urus при создании своего Concept S.И это лишь часть новинок, а сколько их еще будет! Оставайтесь с нами, не переключайтесь: уже завтра бравая эскадра редакторов ЗР приступит к изучению выставочных павильонов и в режиме онлайн-трансляции будет оповещать нас о самом горячем.

Фото: фирмы-производители и autohome.com.cn