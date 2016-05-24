Китайские надстройки для спецтехники будут выпускать под Минском

На новом предприятии будут производить оборудование для спецтехники, предназначенной в том числе для России и других стран СНГ. Инвестиции в завод составят 45 млн долларов.

Компания Zoomlion из Поднебесной построит крупный завод по созданию оборудования для белорусско-китайской спецтехники, которую будут собирать совместно с МАЗом. 15 апреля на территории индустриального парка под Минском заложат первый камень нового предприятия.

Первая продукция сойдет с конвейера завода уже в 2019 году. На площадке под Минском будут выпускать китайское навесное оборудование для коммунальной и дорожно-строительной техники, потом это оборудование поступит в Могилев, где на свободных площадях «Могилевтрансмаша» его «посадят» на белорусские шасси, чтобы получить готовые спецмашины.

МАЗ и Zoomlion уже сертифицировали три вида продукции: автокраны грузоподъемностью 40 и 60 тонн и коммунальный автомобиль. До декабря инженеры разработают еще восемь новых изделий, а в следующем году запустят их в серийное производство. В перспективе на новом предприятии планируется производить автокраны, коммунальную и дорожно-строительную технику. Сначала сборка будет крупноузловой, позже глубина производства увеличится в несколько раз.

Благодаря заводу под Минском вырастет локализация, не нужно будет привозить навесное оборудование из Китая. Zoomlion планирует создать несколько совместных предприятий с партнерами МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш и МТЗ. В «Великом камне» будут выпускать оборудование для всех них.

В Москве на строительной выставке CTT, которая состоится в июне этого года, представят первые образцы белорусско-китайской автотехники.

Машины планируется поставлять в регионы Белоруссии, Россию, Украину, другие страны СНГ и Европы. Машины



Кроме того, белорусы организуют совместное предприятие про выпуску МАЗов во Вьетнаме. Любопытно, что, согласно местным традициям, завод будут строить в соответствии с буддистскими правилами освоения пространства.

Кроме того, во Вьетнаме планируется выпускать автобусы МАЗ , все они будут оснащаться моторами Daimler.

Фото: МАЗ