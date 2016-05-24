КАМАЗ подсчитал барыши 2016 года

КАМАЗ опубликовал результаты работы группы за 2016 год по Международным стандартам финансовой отчетности. Выручка предприятия по итогам года составила 133 540 млн рублей, увеличившись на 37% по сравнению с итогами прошлого года. Чистая прибыль компании составила 656 млн рублей (в 2015 г. был чистый убыток 2 383 млн руб.).
Всего за 12 месяцев было реализовано 34 432 грузовых автомобиля, что на 16% больше, чем в 2015-м. Доля КАМАЗа на российском рынке грузовиков выросла по итогам прошлого года до 56% (в 2015 году — 51%).
Положительных результатов удалось добиться благодаря выводу на рынок нового поколения автомобилей КАМАЗ, гибкой ценовой политике, импортозамещению автокомпонентов, повышению производительности труда и снижению издержек.
Тем не менее финансовый долг компании вырос на 37% по сравнению с 2015 годом и составил 22 482 млн рублей. Произошло это в результате размещения пятнадцатилетних облигаций ПАО «КАМАЗ». Средства необходимы для финансирования инвестиционных проектов.
На развитие модельной линейки в прошлом году предприятие потратило 8,2 млрд рублей, или 6,1% выручки (в 2015 г. — 6 млрд рублей и 6,1% соответственно).
- Для сравнения, чистый убыток АВТОВАЗа в 2016 году составил 44 779 млн рублей. На точку безубыточности предприятие планирует выйти в 2018 году.
- В 2016 году КАМАЗ хочет выпустить 36 тыс. грузовиков и продолжить развивать экспортные поставки. Для того чтобы выйти на глобальные рынки, требуется соответствовать мировым стандартам качества, заявил гендиректор автогиганта Сергей Когогин.
Фото: КАМАЗ