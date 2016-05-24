Обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado дебютирует летом

Для «прадика», как его ласково называют в народе, грядущий рестайлинг будет уже вторым по счету. Стало быть, четвертое поколение популярного рамного внедорожника пока не собирается на покой.

Нынешнее, четвертое поколение Prado выпускается с 2009 года и уже пережило один рестайлинг (в 2013 году), в ходе которого автомобиль получил, в частности, замысловатые передние фары со светодиодными «ножками». По данным японского издания Sanko Auto, очередное обновление будет не только косметическим: внедорожник получит современный комплекс систем активной безопасности, состоящий из адаптивного круиз-контроля, автоматического переключателя света фар с дальнего на ближний, системы удержания автомобиля в полосе движения и системы экстренного автоматического торможения, умеющей распознавать выбежавших на дорогу пешеходов.

Как изменится дизайн автомобиля, пока не известно. На японском рынке обновленный Prado появится в июле, дилеры уже объявили скидки на дорестайлинговые машины. Дата выхода на российский рынок пока не названа, но можно не сомневаться — к нам актуальный внедорожник придет достаточно оперативно, ведь в России Land Cruiser Prado — самый продаваемый автомобиль в своем классе: в прошлом году реализовано 14 516 экземпляров.

Причины успеха понятны — Prado олицетворяет мечты многих россиян об идеальном автомобиле. Он крупный и вместительный, но не такой гигантский, как Land Cruiser 200, на нем достаточно комфортно в городе. Он рамный, с отличной геометрической проходимостью. У него атмосферные бензиновые двигатели, а не новомодные «одноразовые турбогазонокосилки»; 2,8-литровый дизель тоже зарекомендовал себя как живучий и неприхотливый. У Prado честный дифференциальный полный привод. У него идеальный для бездорожья гидромеханический автомат. Наконец, он — японский, а для многих россиян это настоящий фетиш, залог абсолютной надежности.

В настоящее время Land Cruiser Prado в базовой комплектации «Классик» с бензиновым мотором 2.7 (163 л.с.) и 5-ступенчатой механикой стоит в России 1 997 000 рублей, топ-версия «Люкс» с двигателем 4.0 V6 (282 л.с.), 6-ступенчатым автоматом и 7-местным салоном оценивается в 3 913 000 рублей.

На проходящем сейчас автосалоне в Нью-Йорке Toyota представила концептуальный внедорожник нового поколения под названием FT-4X.

В 2014 году Toyota провела в интернете скандальную рекламную кампанию Land Cruiser Prado — на анимированных баннерах автомобиль двигался по тротуару. Федеральная антимонопольная служба наложила на фирму штраф за «побуждение к совершению противоправных действий». «Тойота Мотор» пыталась обжаловать штраф в Арбитражном суде, но безуспешно — судья поддержал позицию надзорной организации.

Фото: Toyota