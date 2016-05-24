Минфин РФ готовит очередные поправки к Закону об ОСАГО

Планируется расширить применение европротокола, а со временем и полностью отказаться от лимита выплат по нему, либерализовать тарифы ОСАГО и предложить различные виды полисов. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Минфин рассматривает вопрос расширения применения европротокола, причем с 2020 года лимит выплат по нему (в рамках общего предельного объема выплат по ОСАГО) может быть полностью отменен, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РИА Новости. При этом оформлять европротокол можно будет даже без согласия сторон. Такая возможность появится, если оба автомобиля участников ДТП будут оснащены устройствами системы ЭРА-ГЛОНАСС, а в аварии не будет пострадавших. Таких аварий большинство, отметил чиновник.

Также в отдаленном будущем планируется предоставить больше свободы страховщикам в установлении тарифов ОСАГО. На рынке должна быть реальная конкуренция, причем соревноваться следует не только в том, кто лучше платит, но и в том, кто лучше обслуживает клиентов.

Страхователи со временем получат возможность приобретать «автогражданку» сразу на три года и в зависимости от тарифа выбирать между простым и премиальным вариантом страхования. Появится и комплексное страхование, когда ОСАГО и каско будут совмещены в одном договоре.

Еще планируется международный полис автострахования «зеленая карта» сделать электронным и синхронизировать его с обычным е-полисом ОСАГО.

27 апреля вступит в силу закон о преимуществе ремонта перед денежной выплатой в ОСАГО. Пока до конца не ясно, как будут действовать новые механизмы и не появится ли у автоюристов новых лазеек для извлечения выгоды. В Госдуме не исключают, что после изучения правоприменительной практики потребуются новые доработки.

На нашем сайте мы проводили опрос «Нужна ли „автогражданка“ в России?». Президент автономной некоммерческой организации по защите прав страхователей Александр Коваль полагает, что в Законе об ОСАГО не стоило ничего менять, он и так был хорошо сбалансирован, проблемы заключались не столько в нем самом, сколько в его исполнении.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС