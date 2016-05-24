Формула 1: Дженсон Баттон выступит в Монако

Британская команда McLaren выбрала пилота, который заменит Фернандо Алонсо на Гран-при Монако: им станет англичанин Дженсон Баттон.

Как стало известно ранее на этой неделе, Фернандо Алонсо пропустит Гран-при Монако, чтобы принять участие в «500 миль Индианаполиса». McLaren обещала назвать имя пилота, который заменит испанца в этой гонке. Сегодня команда огласила свое решение: место в кокпите займет чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон.

В конце 2016 года Дженсон Баттон завершил карьеру в Формуле 1, однако остался в структуре McLaren, в которой выступал последние семь лет. И вот команда решила воспользоваться услугами своего экс-гонщика. Баттон провел в Формуле 1 семнадцать лет, стал чемпионом мира и в том числе выиграл Гран-при Монако — как раз в 2009 году, в свой чемпионский сезон.

Формула 1, Гран-при Монако, Дженсон Баттон, Фернандо Алонсо, McLaren Дженсон Баттон и Фернандо Алонсо были напарниками в McLaren два года, в 2015 и 2016 годах.

«Я понимаю, что в действительности у нас нет шанса на повторение моей победы, как это было в 2009 году. В то же время, я думаю, у нас будет возможность набрать сколько-то очков в чемпионате, которые пригодятся команде в борьбе за Кубок конструкторов», — достаточно реалистично оценивает ситуацию Дженсон Баттон.

Напарником Дженсона Баттона в гонке будет действующий пилот McLaren Стоффель Вандорн. По итогам двух Гран-при McLaren пока не удалось набрать ни одного очка, и в настоящее время команда замыкает Кубок конструкторов.

Гран-при Монако состоится 25–28 мая.

Формула 1, Гран-при Монако, Дженсон Баттон, Фернандо Алонсо, McLaren Руководитель команды Эрик Булье сообщил, что Дженсон Баттон (на фото слева) не сядет за руль McLaren до самого Гран-при Монако: «Он очень талантливый гонщик и чемпион мира. У него огромный опыт в Формуле 1, и я могу гарантировать, что уже к десятому кругу первой практики он будет в форме».

Фото: Formula1.com