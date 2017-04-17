Формула 1: Ferrari рискует и выигрывает

Начало сезона продолжает радовать поклонников Формулы 1: много борьбы, обгоны, практически шахматная партия между Ferrari и Mercedes на Гран-при Бахрейна.

Уже тренировки показали, что силы двух соперников сопоставимы: автомобили итальянской и немецкой «конюшен» были близки. В квалификации поул-позицию занял Валттери Боттас (Mercedes), опередив своего напарника Льюиса Хэмилтона на 0,023 секунды. Машины Ferrari уступили им, но сделали это нарочно: в Скудерии решили пожертвовать квалификацией, чтобы иметь преимущество в гонке.

Формула 1, Гран-при Бахрейна, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes

Так и получилось: на старте Гран-при Бахрейна Себастьян Феттель прошел Льюиса Хэмилтона и оказался позади Валттери Боттаса, на второй позиции. Его же первым из всего пелетона команда позвала на пит-стоп. Рискованная стратегия сработала благодаря машине безопасности: та выехала на тринадцатом круге из-за столкновения Карлоса Сайнса (Toro Rosso) и Лэнса Стролла (Williams). Все автомобили отправились в боксы за новыми комплектами шин, и порядок в пелетоне изменился: например, Даниэль Риккьярдо (Red Bull) оказался между двумя Mercedes, поскольку тех обслуживали на одном круге, друг за другом, а Кими Райкконен (Ferrari), который только парой кругов ранее прошел Фелипе Массу (Williams), вновь оказался за бразильцем, на шестом месте. Перестановок добавил и последовавший рестарт.

Формула 1, Гран-при Бахрейна, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes Карлос Сайнс (Toro Rosso) и Лэнс Стролл (Williams, на фото) столкнулись на 12 круге: Сайнс выезжал с пит-лейн, и в первом повороте ударил в правый боковой понтон машину Стролла. Гонщики обвиняют друг друга в аварии, однако стюарды вынесли решение: на Гран-при России Карлос получит штраф в плюс три позиции на старте.

Спустя двадцать кругов Ferrari и Mercedes разыграли вторую шахматную партию. Первым на пит-стоп отправился Валттери Боттас, на 31 круге: он откатился со второй позиции на седьмую. Себастьян Феттель продержался на четыре круга дольше и после пит-стопа вернулся на трассу третьим, позади Хэмилтона и Райкконена. На изношенных шинах Льюису было сложнее удерживать высокий темп, а блокировка переднего левого колеса добавила проблем. Тем временем Себастьян стремительно приближался, и когда разрыв между ними составил 5 секунд, англичанин свернул на пит-лейн. Шел 41 круг из 57 кругов дистанции.

После замены комплекта покрышек Хэмилтон вернулся на трассу третьим: в 10,4 секундах позади Валттери Боттаса и 19,5 секундах — Себастьяна Феттеля. За последующие четыре круга англичанин догнал напарника, и тот без борьбы уступил свою позицию.

Формула 1, Гран-при Бахрейна, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes Макс Ферстаппен (Red Bull) сошел на 12 круге из-за отказа задних тормозов.

До конца гонки оставалось десять кругов, Льюис отыгрывал у Себастьяна примерно по секунде на круге. Это означало, что красивая борьба могла развернуться под самым клетчатым флагом. И тут на трассе вновь вывесили желтые флаги — теперь из-за остановившегося на трассе автомобиля Маркуса Эрикссона (Sauber). Всем гонщикам было предписано снизить скорость и запрещено обгонять. Разрыв между Ferrari и Mercedes стабилизировался: 6,5 секунд.

Режим желтых флагов сняли за четыре круга до финиша, и Хэмилтон продолжил атаковать. Однако ему не хватило совсем немного, чтобы вплотную подобраться к Феттелю: немец первым увидел отмашку клетчатым флагом. Третье место досталось Валттери Боттасу.

Формула 1, Гран-при Бахрейна, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes Призеры Гран-при Бахрейна: 1 место — Себастьян Феттель (Ferrari), 2 место — Льюис Хэмилтон (Mercedes), 3 место — Валттери Боттас (Mercedes).

После финиша руководитель Ferrari Маурицио Арривабене подтвердил журналистам, что Ferrari действительно пожертвовала квалификацией ради гонки, а в самой гонке рискнула провести пит-стоп раньше всех. По мнению итальянца, такой риск привычен Скудерии, в том и заключается ее успех. Возможно, с подобным утверждением поспорил бы Кими Райкконен, который вновь был недоволен, что команда слишком долго не зазывает его на пит-стоп. Судя по радиопереговорам, финн уже был готов сменить износившиеся шины, однако не получал соответствующего распоряжения и несколько раз запрашивал командный мостик о готовности механиков. Финишировал Райкконен четвертым, в двух секундах позади Валттери Боттаса.

Формула 1, Гран-при Бахрейна, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes Льюис Хэмилтон (Mercedes) получил 5-секундный штраф за то, что на пит-лейн не пропускал Даниэля Риккьярдо (Red Bull). Однако англичанин сохранил свою вторую финишную позицию: хватило преимущества по времени над Валттери Боттасом (Mercedes).

Вновь драматичным образом сложился уикенд для машин McLaren. Стоффель Вандорн даже не появился на стартовой решетке — на его машине мотор вышел из строя еще в период подготовки к заезду. Фернандо Алонсо снова проделывал невозможное в гонке, отыгрывая позиции у соперников. Ему удалось подняться до одиннадцатого места, однако затем пропустил вперед троих — мощность двигателя не позволила удержаться впереди. На 54 круге испанец и вовсе свернул в боксы, сообщив по командному радио о технических проблемах мотора.

В третьей гонке подряд McLaren даже не может добраться до финиша. Только однажды это удалось Вандорну — на Гран-при Австралии он финишировал тринадцатым, последним в пелетоне.

Формула 1, Гран-при Бахрейна, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes

Не особо удалась гонка и Даниилу Квяту (Toro Rosso): еще на первом круге в пылу борьбы он оказался за пределами трассы, откатился в конец пелетона и так и не смог подняться достаточно высоко. Конечно, россиянин порадовал своих болельщиков многочисленными атаками и борьбой с соперниками, но финишировать он смог лишь двенадцатым. По мнению Даниила, в его провале на первом круге виноват Роман Грожан (Haas), который не оставил места в повороте, а вот борьба с Джолионом Палмером (Renault) в середине дистанции ему, наоборот, понравилась.

Хочется надеяться, что следующий этап сложится для Даниила Квята более результативно. Ведь это будет Гран-при России. В четвертый раз Сочи примет у себя «королевские» гонки: гоночный уикенд продлится с 28 по 30 апреля.

Формула 1, Гран-при Бахрейна, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes

Результаты Гран-при Бахрейна, очки:

1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 25

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 18

3. Валттери Боттас (Mercedes) — 15

4. Кими Райкконен (Ferrari) — 12

5. Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — 10

6. Фелипе Масса (Williams) — 8

7. Серхио Перес (Force India) — 6

8. Роман Грожан (Haas)- 4

9. Нико Хюлькенберг (Renault) — 2

10. Эстебан Окон (Force India) — 1

11. Паскаль Верляйн (Sauber)

12. Даниил Квят (Toro Rosso)

13. Джолион Палмер (Renault)

14. Фернандо Алонсо (McLaren)

Маркус Эрикссон (Sauber) — не финишировал

Карлос Сайнс (Toro Rosso) — не финишировал

Лэнс Стролл (Williams) — не финишировал

Макс Ферстаппен (Red Bull) — не финишировал

Кевин Магнуссен (Haas) — не финишировал

Стоффель Вандорн (McLaren) — не финишировал





Формула 1, Гран-при Бахрейна, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes

Личный зачет, очки:

1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 68

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 43

3. Валттери Боттас (Mercedes) — 38

4. Кими Райкконен (Ferrari) — 34

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 25

6. Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — 22

7. Фелипе Масса (Williams) — 16

8. Серхио Перес (Force India) — 14

9. Карлос Сайнс (Toro Rosso) — 10

10. Роман Грожан (Haas) — 4

11. Кевин Магнуссен (Haas) — 4

12. Эстебан Окон (Force India) — 3

13. Нико Хюлькенберг (Renault) — 2

14. Даниил Квят (Toro Rosso) — 2

15. Паскаль Верляйн (Sauber) — 0

16. Антонио Джовинацци (Sauber) — 0

17. Джолион Палмер (Renault) — 0

18. Стоффель Вандорн (McLaren) — 0

19. Фернандо Алонсо (McLaren) — 0

20. Маркус Эрикссон (Sauber) — 0

21. Лэнс Стролл (Williams) — 0

Кубок конструкторов, очки:

1. Ferrari — 102

2. Mercedes — 99

3. Red Bull — 47

4. Force India — 17

5. Williams — 16

6. Toro Rosso — 12

7. Haas — 8

8. Renault — 2

9. Sauber — 0

10. McLaren — 0

Фотографии: Formula1.com