Тайна третьей планеты: седан Lynk&Co 03 рвется на конвейер

Lynk&Co — всем стартапам стартап. За полгода китайско-шведская марка демонстрирует уже третью разработку, которая, похоже, готова к серийному производству.

Со сногсшибательной концептуальной «двушкой» Lynk&Co выступила сильно: седан с подъемными дверьми озарит своим появлением Шанхайскую выставку, а его товарная версия появится уже до конца нынешнего года. Но на мотор-шоу представят не только его на пару с уже известным кроссовером 01. Марка обнародовала первые изображения еще одного седана — с индексом 03. Отдельный проект или та самая серийная машина?

«Трешка» заявлена в концептуальном статусе, но пусть игры в позиционирование не вводят вас в заблуждение. Она — чистой воды прототип с совершенно серийным экстерьером и симпатичным интерьером, украшенным сенсорным монитором на центральной консоли и цифровой приборкой. Автомобиль делит шасси CMA разработки Geely и Volvo с моделями 01, 02 и перспективным шведским паркетником XC40, который тоже покажут в Шанхае. Двигатели аналогичны палитре соплатформенников — намечаются бензиновые наддувные объемом 1,5 и 2,0 л мощностью от 140 л.с. и plug-in гибридная силовая установка совокупной отдачей около 250 л.с. Маркетинговая стратегия компании распространится и на седан 03. Означает это, что его предложат в фиксированных и фактически предельных комплектациях, давая возможность клиенту определиться с такими частностями, как цвет кузова и отделка салона. Самое интересное — это модель дистрибуции: машины будут продаваться онлайн, а автосалоны в привычном понимании не планируются.



Аналогичный способ дистрибуции предпочла Alfa Romeo для продвижения на китайском рынке.

В марте London Taxi Company , принадлежащая Geely, запустила в Англии завод по производству гибридных таксомоторов нового поколения. В их разработке также принимали участие специалисты Volvo.

Фото: Lynk&Co