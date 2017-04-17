Подъем с переворотом: киношный трюк в реальной жизни

Австралийский водитель словно попал в боевик. Ехавший перед ним кроссовер наскочил на бампер кабриолета Mini с неожиданными последствиями.

Порой в фильмах можно увидеть насколько зрелищный, настолько и кажущийся глубоко постановочным каскадерский трюк — автомобиль налетает на бампер другого автомобиля и взмывает в воздух. Между тем фокус вовсе не фокус и так может сделать каждый!

Водителю Hyundai ix35, двигавшегося по скоростной полосе шоссе в Австралии, это удалось так, что профессиональные каскадеры могут позавидовать. Видеорегистратор в ехавшей позади машины все запечатлел. Кроссовер, очевидно, не соблюдал дистанцию и попытался увернуться от затормозившего Mini, но все-таки зацепил край бампера и мгновенно отправился кувыркаться на обочину, словно игрушечная машина. Судя по всему, повреждения у кабриолета минимальные, чего не скажешь про «корейца».

Нередко аварии происходят из-за банальной невнимательности. Яркий пример — столкновение в Южной Корее , последствием которого стал разбитый Ferrari.

А иногда ДТП бывают откровенно курьезные, как например, улет Lamborghini Huracan прямиком на гору мусора.

Фото, видео: Youtube