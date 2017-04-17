Не в литраже счастье: вэн Geely дебютирует в Шанхае

В Шанхае будут новинки всех мастей, включая вэны разного формата. Судя по всему, красивейшим среди них окажется творение марки Geely.

Марка BYD уже анонсировала свой среднеразмерный вэн с подозрительно баварским названием M5, а теперь ход конем сделала компания Geely — анонсирован конкурент «эм-пятого», который также представят в Шанхае. Очередной шедевр Питера Хорбери, активно создающего «лицо» марки! Пока что это концепт, восхищающий гармонией и минимализмом интерьера, но серийный вариант не заставит себя ждать — его уже готовят и представят до конца этого года. По донесениям китайских СМИ, салон товарного «автобуса» растеряет футуристический шарм, но даже в «приземленном» виде заткнет за пояс недра M5 с грубоватым утесом передней панели и громадным монитором а-ля Тесла.

На изображении автомобиль кажется немаленьким, но в действительности он несколько компактнее, чем можно себе представить — китайские СМИ сообщают, что по габаритам он сопоставим с BYD M5. Длина последнего, напомним, равна 4680 мм, колесная база — 2785 мм, ширина — 1810 мм, а высота — 1680 мм. Двигатель базовой версии способен вызвать скептическую усмешку — всего-навсего 129-сильный наддувный «один и три». Потянет ли Боливар? Сомневающимся предложат модификацию с мотором объемом 1,8 л с турбонагнетателем, развивающим 163 л.с. Вероятно, в гамме найдется место и для plug-in гибридного исполнения.

Популярность кроссоверов на китайском рынке заставила Geely превратить хэтчбек SC5 в паркетник V3.

В феврале на российском рынке появился седан Geely Emgrand GT.

Фото: Geely