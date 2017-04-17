Борозды не испортит: Mitsubishi Pajero IV вновь доступен в России

В дилерских центрах Pajero IV отсутствовал всего пару месяцев, теперь для заказа доступны машины 2017 года выпуска, в Россию они прибудут из Японии в начале мая. Из линейки двигателей исчез 3,2-литровый 4-цилиндровый турбодизель и более мощная 3,8-литровая бензиновая «шестерка», то есть купить внедорожник можно только с базовым силовым агрегатом, но в трех комплектациях.
Топ-версия Ultimate за 2 949 990 рублей снабжена боковыми и оконными подушками безопасности, принудительной механической блокировкой заднего дифференциала, омывателями фар, задним спойлером, кожаной обивкой салона, электроприводом регулировок кресла водителя, автозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида, датчиками дождя и света, мультимедийной системой Mitsubishi Connect.
Для сравнения скажем, что самый дешевый Toyota Land Cruiser Prado с бензиновым мотором 2.7 (163 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом стоит 2 672 000 рублей, а за 2 807 000 можно уже взять «прадик» с 2,8-литровым дизелем (177 л.с.) и АКП.
С достаточно высоким ценником и без дизеля Pajero IV вряд ли будут расхватывать как горячие пирожки, но в условиях ограниченного модельного ряда наличие в салонах Mitsubishi легендарного внедорожника весьма полезно с имиджевой точки зрения. К тому же, несмотря на возраст, Pajero IV остается для многих эталоном внедорожника, а не самый мощный и современный, но надежный силовой агрегат гарантирует высокую ликвидность машины на вторичном рынке даже через 7–10 лет эксплуатации.
- По данным АЕБ, продажи марки Mitsubishi в России в 2016 году по сравнению с 2015-м упали на 53%, до 16 769 штук. Падение продолжилось и в первом квартале текущего года: с января по март дилеры продали 4253 машины, на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
- В марте в России стартовали продажи дизельной модификации внедорожника Mitsubishi Pajero Sport.
- В перспективе российский модельный ряд Mitsubishi может расшириться за счет двух компактных кроссоверов — обновленного ASX и купеобразного Eclipse Cross.
Фото: Mitsubishi