Борозды не испортит: Mitsubishi Pajero IV вновь доступен в России

ООО «ММС Рус» возобновило поставки в нашу страну классического рамного внедорожника Mitsubishi Pajero IV. Автомобиль предлагается с безальтернативным бензиновым двигателем 3.0 V6 (174 л.с.) и 5-ступенчатым автоматом.

В дилерских центрах Pajero IV отсутствовал всего пару месяцев, теперь для заказа доступны машины 2017 года выпуска, в Россию они прибудут из Японии в начале мая. Из линейки двигателей исчез 3,2-литровый 4-цилиндровый турбодизель и более мощная 3,8-литровая бензиновая «шестерка», то есть купить внедорожник можно только с базовым силовым агрегатом, но в трех комплектациях.

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Самая бюджетная версия Intense стоит 2 749 000 рублей, в нее входят фирменная система стабилизации ASTC, две подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистема с шестью громкоговорителями, тканевый салон, обогрев передних сидений, ксеноновые фары ближнего света, светодиодные дневные ходовые огни, литые колесные диски.

Топ-версия Ultimate за 2 949 990 рублей снабжена боковыми и оконными подушками безопасности, принудительной механической блокировкой заднего дифференциала, омывателями фар, задним спойлером, кожаной обивкой салона, электроприводом регулировок кресла водителя, автозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида, датчиками дождя и света, мультимедийной системой Mitsubishi Connect.

Для сравнения скажем, что самый дешевый Toyota Land Cruiser Prado с бензиновым мотором 2.7 (163 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом стоит 2 672 000 рублей, а за 2 807 000 можно уже взять «прадик» с 2,8-литровым дизелем (177 л.с.) и АКП.

С достаточно высоким ценником и без дизеля Pajero IV вряд ли будут расхватывать как горячие пирожки, но в условиях ограниченного модельного ряда наличие в салонах Mitsubishi легендарного внедорожника весьма полезно с имиджевой точки зрения. К тому же, несмотря на возраст, Pajero IV остается для многих эталоном внедорожника, а не самый мощный и современный, но надежный силовой агрегат гарантирует высокую ликвидность машины на вторичном рынке даже через 7–10 лет эксплуатации.

Фото: Mitsubishi