Борозды не испортит: Mitsubishi Pajero IV вновь доступен в России

ООО «ММС Рус» возобновило поставки в нашу страну классического рамного внедорожника Mitsubishi Pajero IV. Автомобиль предлагается с безальтернативным бензиновым двигателем 3.0 V6 (174 л.с.) и 5-ступенчатым автоматом.

Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero

Mitsubishi > Pajero

В дилерских центрах Pajero IV отсутствовал всего пару месяцев, теперь для заказа доступны машины 2017 года выпуска, в Россию они прибудут из Японии в начале мая. Из линейки двигателей исчез 3,2-литровый 4-цилиндровый турбодизель и более мощная 3,8-литровая бензиновая «шестерка», то есть купить внедорожник можно только с базовым силовым агрегатом, но в трех комплектациях.

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Самая бюджетная версия Intense стоит 2 749 000 рублей, в нее входят фирменная система стабилизации ASTC, две подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистема с шестью громкоговорителями, тканевый салон, обогрев передних сидений, ксеноновые фары ближнего света, светодиодные дневные ходовые огни, литые колесные диски.

Топ-версия Ultimate за 2 949 990 рублей снабжена боковыми и оконными подушками безопасности, принудительной механической блокировкой заднего дифференциала, омывателями фар, задним спойлером, кожаной обивкой салона, электроприводом регулировок кресла водителя, автозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида, датчиками дождя и света, мультимедийной системой Mitsubishi Connect.

Для сравнения скажем, что самый дешевый Toyota Land Cruiser Prado с бензиновым мотором 2.7 (163 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом стоит 2 672 000 рублей, а за 2 807 000 можно уже взять «прадик» с 2,8-литровым дизелем (177 л.с.) и АКП.

С достаточно высоким ценником и без дизеля Pajero IV вряд ли будут расхватывать как горячие пирожки, но в условиях ограниченного модельного ряда наличие в салонах Mitsubishi легендарного внедорожника весьма полезно с имиджевой точки зрения. К тому же, несмотря на возраст, Pajero IV остается для многих эталоном внедорожника, а не самый мощный и современный, но надежный силовой агрегат гарантирует высокую ликвидность машины на вторичном рынке даже через 7–10 лет эксплуатации.

Фото: Mitsubishi

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Отзывы о Mitsubishi Pajero

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Комментарии (19)

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Позвонил в Алматинский Митсубиси, у нас будет к концу года, трехлитровый Ултимэйт-17млн. тенге, по нынешнему курсу около 55тыс. долларов. Мягко говоря-офигел. Даже в жырные годы он стоил что-то типа 48–49 опускаясь чуть больше года назад до около 45.
Против Паджеро ничего против не имею, скорее наоборот, очень даже уважаю наравне с Прадо, на мой взгляд последние в своем роде классические что-ли внедорожники. Но с такой ценой...

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0

Интересно как в базе есть ксенон, а омыватель фар только в топе? Что за хитрый ксенон оказался выше закона? :)

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0

Сейчас пробег 685 тыс.км! Продолжает радовать ,проводит плановые ТО.
На 3.0 ездил как раз 13 года выпуска ,есть у нас на Вахте в буровых рабочий на АКПП с пробего 250 тыс.км хороший надежный двигатель лили даже 80-й хоть бы что думаю мой бы 3.8 такого бы издевательства не выдержал бы.
Кстати у рабочего Паджерика условия эксплуатации очень большие ,он практически не выключается плюс на сцепке тягает 2.5 тоны оборудования ,один раз потонул на зимнике ушел боком ,но наши то быстро достали ,разморозили и снова в строю.
Очень крепкие и выносливые Паджерики эти.
С удовольствием бы посмотрел бы П4 3.0 2017 (ну если мой конечно начнет наконец то хандрить)

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+3

Я решил поделится соей историей, так как много читал отзывы других владельцев, и, судя по их записям, Паджеро — это не самая лучшая машина. У меня создалось впечатление, что либо эксплуатировать не умеют такой серьезный внедорожник, либо его просто не обслуживают!
Живу на севере. На Большую землю можно выбраться только по зимнику — по замёрзшим рекам и болотам. В 2008 году я купил бензиновый мицубиси паджеро IV с двигателем 3,8л., автомат. За 6 лет и 500 тыс.км уже много раз прохожу по зимнику от Ухты до Усинска (севернее Печоры), пересёк тундру до Нарьян-Мара. Ощущения не передать! На любой дороге чувствуешь себя абсолютно уверенно. Даже в тундре, где дорогу специально поливают водой, чтобы не задерживался снег, машина идёт по льду, как по рельсам, конечно, если включён передний мост и водитель опытный :). Довелось путешествовать на моем Паджеро и по федеральным трассам: в Уфу, Казань, Москву.
За годы владения я пришёл к выводу, что это действительно серьёзная машина, и сделана она серьёзных дорог и серьезных людей. Паджеро не создан для гонок, но в городе не покидает чувство уверенности и комфорта. Но всю его прелесть начинаешь понимать, съехав с асфальта.
Кстати, все пишут о 17л. расхода бензина на трассе. Мне, наверное, очень повезло, но мой Митсубиши Паджеро IV ест 11 л. летом и 12 зимой. Изрядно гружёный — 12 и 13 соответственно.
Ехал по зимнику с прицепом и полутонной груза в нём со средней скоростью 50 км/час, расход составил 16л. Засекал и по борт. компу и по факту.
К недостаткам могу отнести не лучшую подготовку к условиям нашего севера.
1) Кронштейны дворников находятся в углублениях, где собирается и намерзает мокрый снег. Приходится часто вставать и удалять его.
2) В сильный мороз с метелью даже на полных оборотах печка не справляется с обогревом лобового стекла, а шум создаёт конкретный, что весьма утомляет.

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+2

р

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0

Кстати сейчас мало кто может без проблем проехать 800 тыс км. А вот на П4 проехали и без проблем.
ссылка

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0

Обзор на П4 15 года как раз рестайл 3.0 в топе .
ссылка

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0

«классического рамного внедорожника» — глупости то зачем писать?

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0
Вершинин Сергей

В чем суть Вашей претензии?

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+1
Ежов Андрей

В Паджеро 4 несущий кузов и «интегрированная рама».

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+1
Коркуц Евгений

И что, он после этого перестал быть рамным?

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0
Ежов Андрей

Перестал.

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+3
Коркуц Евгений

Он Рамный! Сам таким владею! Рама мощная вварена в кузов это повысило безопасность ,прочность на кручение и в целом конструкция П4 очень крепкая и выносливая в отличие от многих рамников классических! Когда кузов к раме прикручен!

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+3
Коркуц Евгений

ссылка/
На данном чертеже мы видим мощную раму и в целом крепкую конструкцию П4 !
Плюс лично тыкал по железу тот же прадо 150-й да и новый МПС метал кузова у них тонкий у П4 [у нас не ругаются] продавишь железо толстое.

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+3
Ежов Андрей

В том, что рамой называют отдельный элемент, имеющий номер.
Паджеро, начиная с третьего поколения, лишился отдельной рамы. Идентификация только по номеру кузова.
Писать в статье «классического рамного внедорожника...» в данном случае — неприемлемо, так как не является верным.

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+1
Григорий Харченко

Слово «классический» в данном случае употреблено по отношению к модели, а не к конструкции. О Ладе 4х4 тоже можно сказать, что это классический внедорожник, хотя кузов у него, понятное дело, несущий уже без всяких оговорок.

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-2

Это устаревшее «чудо» собираются продавать по такой цене??? Ну-ну))))

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+3
Безымянный

Машина большая, с довольно сложной конструкцией, многолитровым двигателем и продвинутой трансмиссией. К тому же, насколько я понимаю, привозится из Японии. По крайней мере, покупая токую машину, можно верить, что ваш двигатель не испустит последний дух сразу после окончания гарантии. Хотя, конечно, для подавляющего большинства россиян такие ценники выглядят просто космическими.

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0
Безымянный

А чему тут удивляться? Как только треть активов «Mitsubishi» перешло к «Nissan» цены на них стали расти, как на дрожжах! Зачем «Nissanu» конкуренция, тем более, что «Mitsubishi» по безопасности на порядок выше!

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+1