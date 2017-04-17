Крета и Иксрей в шоке: на российский рынок вышел кроссовер Chery Tiggo 2

Компания Chery привезла к нам субкомпактный паркетник Chery Tiggo 2 — суть вставший на цыпочки хэтчбек Very. Приятный глазу автомобиль с дизайнерской фишкой а-ля Peugeot в салоне оказался не очень-то и дешевым.

Chery Tiggo
Chery Tiggo

Chery > Tiggo

На исторической родине младший Тигго звать-величать Tiggo 3X, но в России имя с «тройкой» забронировано за паркетником, смахивающим на Toyota RAV4, так что «дауншифт» оказался необходимым, да и логичным. По факту новинка представляет собой хэтчбек Very, «допиленный» до кроссоверной кондиции. Видоизмененный передок с иначе нарисованной оптикой, крыльями и бампером, схожая коррекция кормы, обвес из неокрашенного пластика, дополнительные миллиметры дорожного просвета до величины в 186 мм и — вуаля — автомобиль для возрастной аудитории от 18 до 27 лет готов. По вкусу юным модникам придется салон кроссовера c панелью приборов а-ля Peugeot 308 — стрелки спидометра и тахометра бегут в разные стороны.

Новинка относится к субкомпактному размерному классу и выступает на одном поле с Hyundai Creta и Lada XRAY. Ее длина — 4200 мм, колесная база — 2555 мм, ширина равна 1760 мм, а высота — 1570 мм. Двигатель только один, 106-сильный «один и пять», агрегатированный с 5-ступенчатой механической коробкой передач в комплектации Comfort и Luxury, для которой также можно заказать 4-ступенчатый автомат. В минимальный набор оснащения входит электропакет, бортовой компьютер, ABS, обогрев передних сидений и 16-дюймовые колесные диски. Ценник? Минимум 760 тыс. рублей. Лишь немногим дешевле начальной Хендэ Креты, хотя с учетом разных акций выйдет менее 600 тыс. рублей. Топовый «лакшери» обойдется почти в 890 тыс. рублей. Продажи стартуют 22 апреля.

  • На автосалоне в Шанхае Chery представит новый паркетник Tiggo 5 со свежим корпоративным стилем.
  • Кроме того, на мотор-шоу дебютирует концептуальное кросс-купе Tiggo Coupe.

Крета и Иксрей в шоке: на российский рынок вышел кроссовер Chery Tiggo 2

Фото: Chery

Крета и Иксрей в шоке: на российский рынок вышел кроссовер Chery Tiggo 2
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Отзывы о Chery Tiggo

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Комментарии (14)

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Двигатель на редкость дохлый. Мощность-то кажется приемлемой для такой маленькой машинки, но крутящий момент (135 нм) курам на смех. Выглядит вполне нормально, но цена не низкая для китайца. Бестселлером ему не стать. Та же веста по клиренсу ему ничем не уступает, а дешевле

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0

За 106-сильный 1,5л псевдо-кроссовер-"овощ"из хэтчбека Very, у которого детали по дороге отваливались, судя по  статьям "АР", от 760 до 890 тыр МНОГО

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+2
Безымянный

А 800+ за Х рэй не много? А мульен за дастер 1,6 и Крэту не много? Откинем их, т.к. там 2л и 4вд. Реальный конкурент Сандеро-Хрэям. Там как раз 4ст автомат 106лс. И ценник такой же. Тока чери выглядит на уровень выше.

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0

заголовок с тонким юмором!

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0

Спасибо товарищу Пэ. за заградительные пошлины, чтобы уравнять вЭсты в цене с нормальными машинами. Скоро китайцы наладят сборку в РФ и вот тогда вЭстам точно придется туго

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0
Бородач Александр

Скорее бы. А то у нас с дизайном как-то вообще туго в машинах до 1 млн.

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0

Крета и Иксрей действительно в шоке как нужно уметь пилить сук на котором сидишь.
Заходим на Драйв — просто Tiggo полно (их давно продают), Tiggo FL достаточно (при том, что не так уж и давно стали продавать), Tiggo 3 — 2 (ДВЕ) штуки. Что-то явно пошло не так. И это «явно» в первую очередь цена...

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+1

Китайский хлам по цене нормальной машины. Спасибо, но нет.

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+6

Китайцы атакуют.
Наши, чтобы Весту универсалом сделать, парятся больше года.
Китайские товарищи — раз-раз — и готов кроссовер из хэтча. И «автомат» доступен. И кому нужен Хрей?
Захватят мир, точно говорю.

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-6
Каплан Илья

Идите работать!

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0
Каплан Илья

По мере улучшения качества, и цена «китайцев» пошла вверх! А там и так тесно!!! И движки нужны «живые», лошадей 140–170. Пусть даже малообъемные и турбовые.

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+3
Каплан Илья

может быть, но цена не радует, автомат как я понял (и по сложившейся у китайцев традиции) выдается только ближе к топу и только 4-ступенчатый. Одним дизайном сыт не будешь.

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+1
_serge_

В аданном случае наверное лучше доплатить и купить Emgrand X7

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-1
Каплан Илья

От 760 тыс. рублей в базе до 890 тысяч в топе, и тут китайская атака захлебнулась. Гы.

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+10