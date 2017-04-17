Крета и Иксрей в шоке: на российский рынок вышел кроссовер Chery Tiggo 2

Компания Chery привезла к нам субкомпактный паркетник Chery Tiggo 2 — суть вставший на цыпочки хэтчбек Very. Приятный глазу автомобиль с дизайнерской фишкой а-ля Peugeot в салоне оказался не очень-то и дешевым.

Chery Tiggo
Chery Tiggo

Chery > Tiggo

На исторической родине младший Тигго звать-величать Tiggo 3X, но в России имя с «тройкой» забронировано за паркетником, смахивающим на Toyota RAV4, так что «дауншифт» оказался необходимым, да и логичным. По факту новинка представляет собой хэтчбек Very, «допиленный» до кроссоверной кондиции. Видоизмененный передок с иначе нарисованной оптикой, крыльями и бампером, схожая коррекция кормы, обвес из неокрашенного пластика, дополнительные миллиметры дорожного просвета до величины в 186 мм и — вуаля — автомобиль для возрастной аудитории от 18 до 27 лет готов. По вкусу юным модникам придется салон кроссовера c панелью приборов а-ля Peugeot 308 — стрелки спидометра и тахометра бегут в разные стороны.

Новинка относится к субкомпактному размерному классу и выступает на одном поле с Hyundai Creta и Lada XRAY. Ее длина — 4200 мм, колесная база — 2555 мм, ширина равна 1760 мм, а высота — 1570 мм. Двигатель только один, 106-сильный «один и пять», агрегатированный с 5-ступенчатой механической коробкой передач в комплектации Comfort и Luxury, для которой также можно заказать 4-ступенчатый автомат. В минимальный набор оснащения входит электропакет, бортовой компьютер, ABS, обогрев передних сидений и 16-дюймовые колесные диски. Ценник? Минимум 760 тыс. рублей. Лишь немногим дешевле начальной Хендэ Креты, хотя с учетом разных акций выйдет менее 600 тыс. рублей. Топовый «лакшери» обойдется почти в 890 тыс. рублей. Продажи стартуют 22 апреля.

  • На автосалоне в Шанхае Chery представит новый паркетник Tiggo 5 со свежим корпоративным стилем.
  • Кроме того, на мотор-шоу дебютирует концептуальное кросс-купе Tiggo Coupe.

Крета и Иксрей в шоке: на российский рынок вышел кроссовер Chery Tiggo 2

Фото: Chery

Крета и Иксрей в шоке: на российский рынок вышел кроссовер Chery Tiggo 2
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Отзывы о Chery Tiggo

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Комментарии (7)

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Крета и Иксрей действительно в шоке как нужно уметь пилить сук на котором сидишь.
Заходим на Драйв — просто Tiggo полно (их давно продают), Tiggo FL достаточно (при том, что не так уж и давно стали продавать), Tiggo 3 — 2 (ДВЕ) штуки. Что-то явно пошло не так. И это «явно» в первую очередь цена...

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0

Китайский хлам по цене нормальной машины. Спасибо, но нет.

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+5

Китайцы атакуют.
Наши, чтобы Весту универсалом сделать, парятся больше года.
Китайские товарищи — раз-раз — и готов кроссовер из хэтча. И «автомат» доступен. И кому нужен Хрей?
Захватят мир, точно говорю.

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-8
Каплан Илья

По мере улучшения качества, и цена «китайцев» пошла вверх! А там и так тесно!!! И движки нужны «живые», лошадей 140–170. Пусть даже малообъемные и турбовые.

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+2
Каплан Илья

может быть, но цена не радует, автомат как я понял (и по сложившейся у китайцев традиции) выдается только ближе к топу и только 4-ступенчатый. Одним дизайном сыт не будешь.

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0
_serge_

В аданном случае наверное лучше доплатить и купить Emgrand X7

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-2
Каплан Илья

От 760 тыс. рублей в базе до 890 тысяч в топе, и тут китайская атака захлебнулась. Гы.

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+4