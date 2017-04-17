Крета и Иксрей в шоке: на российский рынок вышел кроссовер Chery Tiggo 2

Компания Chery привезла к нам субкомпактный паркетник Chery Tiggo 2 — суть вставший на цыпочки хэтчбек Very. Приятный глазу автомобиль с дизайнерской фишкой а-ля Peugeot в салоне оказался не очень-то и дешевым.

На исторической родине младший Тигго звать-величать Tiggo 3X, но в России имя с «тройкой» забронировано за паркетником, смахивающим на Toyota RAV4, так что «дауншифт» оказался необходимым, да и логичным. По факту новинка представляет собой хэтчбек Very, «допиленный» до кроссоверной кондиции. Видоизмененный передок с иначе нарисованной оптикой, крыльями и бампером, схожая коррекция кормы, обвес из неокрашенного пластика, дополнительные миллиметры дорожного просвета до величины в 186 мм и — вуаля — автомобиль для возрастной аудитории от 18 до 27 лет готов. По вкусу юным модникам придется салон кроссовера c панелью приборов а-ля Peugeot 308 — стрелки спидометра и тахометра бегут в разные стороны.

Новинка относится к субкомпактному размерному классу и выступает на одном поле с Hyundai Creta и Lada XRAY. Ее длина — 4200 мм, колесная база — 2555 мм, ширина равна 1760 мм, а высота — 1570 мм. Двигатель только один, 106-сильный «один и пять», агрегатированный с 5-ступенчатой механической коробкой передач в комплектации Comfort и Luxury, для которой также можно заказать 4-ступенчатый автомат. В минимальный набор оснащения входит электропакет, бортовой компьютер, ABS, обогрев передних сидений и 16-дюймовые колесные диски. Ценник? Минимум 760 тыс. рублей. Лишь немногим дешевле начальной Хендэ Креты, хотя с учетом разных акций выйдет менее 600 тыс. рублей. Топовый «лакшери» обойдется почти в 890 тыс. рублей. Продажи стартуют 22 апреля.

На автосалоне в Шанхае Chery представит новый паркетник Tiggo 5 со свежим корпоративным стилем.

Кроме того, на мотор-шоу дебютирует концептуальное кросс-купе Tiggo Coupe.

Фото: Chery