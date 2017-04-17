Мотоциклистам предлагают дать фору

МВД, Минтрансу и Правительству Москвы поручено проработать предложения, связанные с движением мотоциклистов. Они могут получить ряд преимуществ на дороге. Поручение дал первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и Правительству Москвы проработать изменения в ПДД. Предлагается официально разрешить мотоциклистам ездить между полос и сделать две стоп-линии: первую — для автомобилей, вторую с интервалом 3–5 м — для мотоциклистов, чтобы эти участники движения не сталкивались при старте, когда загорается зеленый сигнал светофора, сообщает «Коммерсант». Автором инициативы выступил глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. Он пояснил, что двухступенчатая разметка с успехом применяется в некоторых странах. В городах и мотоциклы, и автомобили останавливаются у одной стоп-линии и им приходится стартовать одновременно, что небезопасно. Если это решение для России будет признано удачным, потребуется внести соответствующие изменения в ПДД.

Что касается движения мотоциклистов между рядами, то этот вопрос в ПДД не урегулирован, напрямую правила это не разрешают, но и не запрещают. Негласно инспекторы ДПС на это не обращают внимания, однако, если произойдет ДТП, виновным, скорее всего, признают мотоциклиста.

«За рулем.РФ» обратился за комментариями к генеральному директору экспертного центра «Движение без опасности» Вадиму Мельникову.

«Насчет раздельного старта для автомобилей и мототехники: в целом, это было бы неплохо, но нужно понимать, какова будет эта история? Если бы мы находились в идеальных условиях, в России везде была четкая разметка, габарит этой выделенной линии учитывал бы все возможные ситуации, наверно, это было бы неплохо. А если перед светофором скопилось 5–7 мотоциклистов, они же не поместятся на отведенном кусочке! „Плюс“ Москва — это еще не вся Россия, и если мы посмотрим на состояние разметки в некоторых регионах, там не то что разметки, дорог-то нет. Это предполагаемое новшество будет вводить в заблуждение и мотоциклистов, и автомобилистов. Они будут видеть какую-то дополнительную линию, вопрос еще, насколько она будет нестертой, как это будет выглядеть в межсезонье. Потом, если взять начинающего мотоциклиста и водителя скутера? Их стартовые возможности существенно ниже, чем у автомобилиста.

Относительно движения между рядами, тут тоже много вопросов. Так, если мотоциклист касается колесом линии разметки, то это небезопасно, ее поверхность имеет сцепление существенно ниже, чем у самой дороги, а в дождь она попросту скользкая, и байкер может упасть.

Существующих норм ПДД в целом вполне достаточно, чтобы реализовать на дороге безопасное движение мотоциклистов. Тут скорее речь должна идти о том, чтобы было вежливое взаимодействие между автомобилистами и мотоциклистами, чтобы те и другие внимательно и с пониманием относились друг к другу.

Думаю, что коренным образом эти нововведения ситуацию на дороге не изменили бы, по факту все осталось бы так же, как и было. И вообще, наши ПДД слишком уж часто изменяются, на мой взгляд, это становится дополнительным раздражителем для водителей. Есть некие устоявшиеся правила, которые должны быть незыблемыми. Есть и неформальные правила, некие допущения, которые существует между участниками дорожного движения на уровне понимания, культуры и т.д., и, так или иначе, они работают. А если сделать эти допущения формальными правилами, это приведет лишь к дополнительному хаосу на дороге.

В МВД недавно дали отрицательный отзыв на предложение пустить мотоциклистов и инвалидов на выделенки. Если расширить список льготников, то выделенки перестанут выполнять свою функцию.

К наступлению мотосезона наш автор подготовил схемы типичных аварий с участием мотоциклистов. Эта информация не помешает любому водителю.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС