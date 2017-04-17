Экзамен «город» в автошколах сдал лишь каждый третий

С первого раза практический экзамен по вождению в городских условиях в 2016 году сдали 830 061 человек из 2 682 858. Жесткие правила приема скорее плюс, чем минус, считает председатель правления НП «Гильдия автошкол России» Сергей Лобарев.

С первой попытки вождение «в городе» удачно сдал каждый третий ученик, об этом агентству RT сообщили в МВД. Соотношение это практически не изменилось: так, в 2015 году с первого раза сдали «город» 917 509 курсантов из 2 776 330.

Напомним, с 1 сентября 2016 года правила сдачи экзаменов в автошколах ужесточились. Всего в 2016 году ГИБДД было проведено 7 645 830 экзаменов. Из них теоретических — 2 745 657 (с первого раза сдали 1 381 437 человек) и на площадке — 2 217 315 (с первого раза сдали 1 246 239 человек).

«За рулем.РФ» поинтересовался у председателя правления НП «Гильдия автошкол России» Сергея Лобарева, насколько это удовлетворительный результат, когда экзамен на дороге общего пользования сдает лишь каждый третий.

— Экзамен по практике действительно «рухнул». Хотя и теоретический экзамен с первого раза, по официальной статистике ГИБДД, в 2015 году сдали 70%, а в 2016-м — лишь 48%, как только ввели правило «20 минут — 20 вопросов», где допускаются две ошибки и за каждую ошибку требуется ответить еще дополнительно на 5 вопросов, так что на практике выходит 30 вопросов, что называется, до победного. «Площадку» в 2015 году с первого раза сдали 72%, в прошлом году — 56%. Ситуация с вождением в реальных условиях ухудшилась с 52% в 2015 году до 34% в 2016-м. Так что, в целом процент тех, кто с первого раза сдал на права, сократился с 64,6% в 2015-м до 45% в 2016 году. Если это действительно объективный экзамен, то даже хорошо, что принимают его так жестко. Именно поэтому мы предложили комитету Госдумы по транспорту рассмотреть вопрос о передаче экзаменов по теории и «площадку» в автошколы, в ГИБДД элементарно не хватает ресурсов для приема этих экзаменов. А Госавтоинспекция смогла бы сосредоточиться на приеме экзамена «город». Тем более что это основной экзамен и по нему так или иначе видно все: и как знает правила курсант, и его навыки, и умение маневрировать.

  • Недавно мы проводили среди наших читателей опрос о том, нужно ли ограничивать начинающих водителей в правах. Подавляющее большинство (59%) против ограничений, причем 43% из них считают, что просто следует лучше учить курсантов в автошколах.
  • С 4 апреля новичков за рулем обязали устанавливать на автомобиль знак «Начинающий водитель». Раньше знак устанавливали добровольно. Теперь за отсутствие наклейки автомобилистам, чей стаж вождения составляет менее двух лет, грозит штраф 500 рублей.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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Комментарии (9)

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. Николас

как говорят французы : кто хочет —сможет , и чем труднее тем престижнее ,кстати

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По-моему, правила слишком сильно ужесточили. Итак в городе можно придраться практически ко всему и экзамен будет не сдан. Личный пример — дано задание повернуть налево, потом направо. Пока стоял на перекрестке и пропускал встречные машины с постоянным потоком пешеходов, из головы выветрилось что потом надо сразу направо повернуть. Не выполнил требование экзаменатора, экзамен завален. На площадке тоже какие-то требования упоротые — загнать 8м машину в 9м бокс. Вот реально скажите, на основе своего стажа — вы свою 4м легковушку сможете припарковать в 25см от конусов, ориентируясь чисто по зеркалам? Любая неточность и тоже экзамен завален. Полюбому большинство водителей с правами и опытом не смогут сделать то, что требуют сейчас от новичков.

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—Теорию правильно что ужесточили, на дороге не будет времени думать. Билеты-ответы есть.
—Площадку я бы сейчас заставил себя сдавать по принципу «один день-один элемент» : 1 день) парковка в гараж справа, слева и назад в свой ряд влево, вправо 2 день) змейку: вперед пройти и задним ходом пройти, 3) параллельную парковку правым боком и левым боком, 4) горку двинуться с ручника вперед и также въехать, но на задней передаче. Иначе похоже на везение.
—Город хорошо бы тоже на тренажерах сначала ,а потом на реальной дороге и не с 1разу.
Главная проблема конечно законодательная : я бы легализовал родственникам или знакомым право обучать совершеннолетних взрослых нормальных психически людей — хотя бы площадку разрешить без автошколы дома потренировать. И вообще: для обучения без педалей на дороге какой-нибудь договор об ответственности ученика и правилах само-обучения мог быть, вот тогда и желтый знак [!] пусть лепят,а не так права получили и клеят [!] «мы недоучки, сдали с 1 раза»

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Александр П

А в чем проблема с тренировкой площадки? Я давал свою машину и тетя ездила по площадке тренировалась. А на дороги машины без доппедалей нефиг выпускать. Вам легче будет, если на ученика, который устроил с вами лобовое дтп, будет заключен договор об ответсвенности?

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. Николас

ничего не устроит новичок, которому родители не тайком доверяли по полям и аэродромам, а официально с разрешением ГАИ и со страховкой ОСАГО «Ученик» в кармане (я выдумываю). Устроит тот —кому «повезло», «сегодня или никогда», «от случая к случаю» или «по праздникам».Тете повезло, а вот у меня дядя боялся, вспоминая свою первую аварию на радостях когда ему повезло дали покататься разок

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Просто в кризис больше людей пытается сэкономить и думают, что можно сдать экзамен в ГАИ просто так. Наивные.

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Зимин Влад

сдал просто так, что я сделал не так?

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Aragnir

Бывает. Мало ли чего могло произойти. Исключения из правил не отменяют правил.
У моего знакомого дочь сдала на права, при этом ничего никому не платила, очень гордилась тем, что сдала с первого раза и писала везде посты типа вашего.
Вот только стоит уточнить, что за всё заплатил её папа, и за обучение, и за то, чтобы дочурка не расстроилась не сдав экзамен. Про последнее доча не знает. Она, кстати, до сих пор уверена, что сдала исключительно за счёт своего умения управлять автомобилем. Гы-гы-гы! Она до сих пор задом по прямой проехать ровно не может.

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Зимин Влад

Две трети думали нахаляву права получить...

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