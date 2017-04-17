Экзамен «город» в автошколах сдал лишь каждый третий

С первого раза практический экзамен по вождению в городских условиях в 2016 году сдали 830 061 человек из 2 682 858. Жесткие правила приема скорее плюс, чем минус, считает председатель правления НП «Гильдия автошкол России» Сергей Лобарев.

С первой попытки вождение «в городе» удачно сдал каждый третий ученик, об этом агентству RT сообщили в МВД. Соотношение это практически не изменилось: так, в 2015 году с первого раза сдали «город» 917 509 курсантов из 2 776 330.

Напомним, с 1 сентября 2016 года правила сдачи экзаменов в автошколах ужесточились. Всего в 2016 году ГИБДД было проведено 7 645 830 экзаменов. Из них теоретических — 2 745 657 (с первого раза сдали 1 381 437 человек) и на площадке — 2 217 315 (с первого раза сдали 1 246 239 человек).

«За рулем.РФ» поинтересовался у председателя правления НП «Гильдия автошкол России», насколько это удовлетворительный результат, когда экзамен на дороге общего пользования сдает лишь каждый третий.

— Экзамен по практике действительно «рухнул». Хотя и теоретический экзамен с первого раза, по официальной статистике ГИБДД, в 2015 году сдали 70%, а в 2016-м — лишь 48%, как только ввели правило «20 минут — 20 вопросов», где допускаются две ошибки и за каждую ошибку требуется ответить еще дополнительно на 5 вопросов, так что на практике выходит 30 вопросов, что называется, до победного. «Площадку» в 2015 году с первого раза сдали 72%, в прошлом году — 56%. Ситуация с вождением в реальных условиях ухудшилась с 52% в 2015 году до 34% в 2016-м. Так что, в целом процент тех, кто с первого раза сдал на права, сократился с 64,6% в 2015-м до 45% в 2016 году. Если это действительно объективный экзамен, то даже хорошо, что принимают его так жестко. Именно поэтому мы предложили комитету Госдумы по транспорту рассмотреть вопрос о передаче экзаменов по теории и «площадку» в автошколы, в ГИБДД элементарно не хватает ресурсов для приема этих экзаменов. А Госавтоинспекция смогла бы сосредоточиться на приеме экзамена «город». Тем более что это основной экзамен и по нему так или иначе видно все: и как знает правила курсант, и его навыки, и умение маневрировать.

Недавно мы проводили среди наших читателей опрос о том, нужно ли ограничивать начинающих водителей в правах.

С 4 апреля новичков за рулем обязали устанавливать на автомобиль знак «Начинающий водитель». Раньше знак устанавливали добровольно. Теперь за отсутствие наклейки автомобилистам, чей стаж вождения составляет менее двух лет, грозит штраф 500 рублей.



Фото: Станислав Красильников/ТАСС

