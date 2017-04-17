Экзамен «город» в автошколах сдал лишь каждый третий

С первого раза практический экзамен по вождению в городских условиях в 2016 году сдали 830 061 человек из 2 682 858. Жесткие правила приема скорее плюс, чем минус, считает председатель правления НП «Гильдия автошкол России» Сергей Лобарев.

С первой попытки вождение «в городе» удачно сдал каждый третий ученик, об этом агентству RT сообщили в МВД. Соотношение это практически не изменилось: так, в 2015 году с первого раза сдали «город» 917 509 курсантов из 2 776 330.

Напомним, с 1 сентября 2016 года правила сдачи экзаменов в автошколах ужесточились. Всего в 2016 году ГИБДД было проведено 7 645 830 экзаменов. Из них теоретических — 2 745 657 (с первого раза сдали 1 381 437 человек) и на площадке — 2 217 315 (с первого раза сдали 1 246 239 человек).

«За рулем.РФ» поинтересовался у председателя правления НП «Гильдия автошкол России», насколько это удовлетворительный результат, когда экзамен на дороге общего пользования сдает лишь каждый третий.

— Экзамен по практике действительно «рухнул». Хотя и теоретический экзамен с первого раза, по официальной статистике ГИБДД, в 2015 году сдали 70%, а в 2016 — лишь 48%, как только ввели правило «20 минут — 20 вопросов», где допускаются 2 ошибки, и ха каждую ошибку требуется ответить еще дополнительно на 5 вопросов, так что на практике выходит 30 вопросов, что называется, «до победного». «Площадку» в 2015 году с первого раза сдали 72%, в прошлом году — 56%. Ситуация с вождением в реальных условиях ухудшилась с 52% в 2015 году до 34% в 2016-м. Так что в целом процент тех, кто с первого раза сдал на права, сократился с 64,6% в 2015-м до 45% в 2016 году. Если это действительно объективный экзамен, то даже хорошо, что принимают его так жестко. Именно поэтому мы предложили комитету Госдумы по транспорту рассмотреть вопрос о передаче экзаменов по теории и «площадку» в автошколы, в ГИБДД элементарно не хватает ресурсов для приема этих экзаменов. А Госавтоинспекция смогла бы сосредоточиться на приеме экзамена «город». Тем более, что это основной экзамен, и по нему так или иначе видно все: и как знает правила курсант, и его навыки, и умение маневрирования.

Недавно мы проводили среди наших читателей опрос о том, нужно ли ограничивать начинающих водителей в правах.

С 4 апреля новичков за рулем обязали устанавливать на автомобиль знак «Начинающий водитель». Раньше знак устанавливали добровольно. Теперь за отсутствие наклейки автомобилистам, чей стаж вождения составляет менее 2 лет, грозит штраф в 500 рублей.



Фото: Станислав Красильников/ТАСС

