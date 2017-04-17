Роскошный электровэн Iconiq 7 мечтает катать чиновников

Китайская компания Iconiq Motors провела накануне Шанхайского автосалона презентацию своей бизнес-стратегии, центром которой является электрический минивэн Iconiq 7. Его производство начнется в 2019 году.

Iconiq Motors — один из многочисленных китайских стартапов, мечтающих производить премиальные электромобили и составить конкуренцию компании Tesla. Летом прошлого года макет электрического минивэна Iconiq 7 совершил турне по Америке, чтобы прощупать реакцию местной публики, озабоченной темой экологически чистого транспорта. Неизвестно, осталось ли руководители стартапа довольно этой реакцией, но в рамках китайской презентации машины они дали понять, что основным рынком сбыта Iconiq 7 станет все-таки Поднебесная, причем большие надежды возлагаются на госзаказ — местным чиновникам роскошный минивэн с двумя тронами-креслами в салоне должен прийтись по вкусу. Размеры у машины солидные: длина — 4900 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1860 мм, колесная база — 3000 мм.

Четырехместная VIP-версия будет стоять на вершине прайс-листа, тогда как базовая модификация будет семиместной и сравнительно недорогой. Мощность электрической силовой установки Iconiq 7 составит 165 кВт (224 л.с.), литий-ионная АКБ (емкость не называется) обеспечит запас хода на одной зарядке в 400 км.

На китайский рынок Iconiq 7 планируется вывести в 2019 году и с ходу продать 15 тысяч экземпляров. В 2021-м минивэн получит батарею нового поколения (очевидно, более «долгоиграющую»), и в этом же году Iconiq Motors представит свой первый кроссовер. В 2022 году Iconiq 7 ожидает рестайлинг. В 2023-м Iconiq Motors явит миру беспилотник пятого уровня, способный ездить без людей в салоне. К 2025 году фирма планирует продавать по 110 тысяч электромобилей ежегодно. Такие вот сияющие перспективы.

При разработке своей продукции Iconiq Motors делает ставку на аутсорсинг: главным технологическим партнером называется канадско-австрийская Magna Steyr, дизайн минивэна рисовала ливанская студия W Motors, а его выставочный образец изготовило итальянское ателье StudioTorino.

На Шанхайском автосалоне дебютируют сразу несколько электрокаров, которые так или иначе нацелены на конкуренцию с продукцией фирмы Tesla: фастбек Qoros K-EV, кроссоверы Singulato iS6 и Nio.

Фото: Iconiq Motors, autohome.com.cn