Ford Sollers запускает сеть постгарантийных сервисных центров

Ford Sollers объявляет о запуске нового формата обслуживания — сети сервисных центров по негарантийному ремонту машин. Все работы, произведенные в таких центрах, будут проведены качественно и в соответствии со стандартами компании.

Новая авторизованная компанией Ford Sollers сеть сервисов называется Ford Quick Lane, и первые две точки уже появились в Коломне («Аванта-Коломна», Московская обл.) и Балаково («ЭЛВИС», Саратовская обл.).

Здесь обслужат и отремонтируют автомобили Форд в соответствии со стандартами качества компании, и тут же можно приобрести оригинальные запчасти и фирменные аксессуары.

Цены в таких сервисных центрах могут быть разными, их диктует рынок, и зависят они от месторасположения центра, его популярности и т.д. А вот за качество работ и оснащение отвечает Ford Sollers. Кроме того, центры имеют полноценный доступ ко всем информационным базам и приложениям Ford, включая электронную сервисную книжку, что особенно важно для тех владельцев постгарантийных автомобилей, кто желает знать и продолжать сервисную историю своего Форда.

Персонал проходит аттестацию и обучение в Ford Sollers. Особенно важны такие центры в регионах, где компания сможет предоставить клиентам качественный сервис постгарантийных автомобилей. Со временем число центров Ford Quick Lane по всей России будет увеличиваться.

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Фото: Ford