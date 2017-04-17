В Самаре разваливаются дороги, отремонтированные на «платоновские» деньги

Активисты самарского отделения ОНФ вместе с областным министерством транспорта и отделением Поволжского управления автомобильных дорог проинспектировали дороги, отремонтированные в прошлом году. Практически на каждом участке обнаружены изъяны.

Самарское отделение Общероссийского народного фронта сообщает, что состоялась проверка гарантийного качества дорог, которые отремонтировали за счет денег от системы «Платон» в 2016 году.

В Самарской области поменяли асфальт, люки и коммуникации на 27 улицах городов Самары и Тольятти, всего на 128 км. Пока было проинспектировано 15 участков, и ни один из них проверку не выдержал. Выявлены различные недочеты, такие как разрушение асфальта и ямы больших размеров.

Выяснилось, что жители региона уже успели занести некоторые «отремонтированные» участки на карту убитых дорог. В частности, это улицы Мичурина, Больничная и Скляренко.

По итогам проверки будет составлена рекламация, и выявленные дефекты будут отремонтированы по гарантии. Активисты продолжают выявлять дорожные недочеты.

  • С 15 апреля тариф «Платона» увеличен до 1,91 рубля. В минувшую пятницу Минтранс и Общероссийский народный фронт на сайте проекта «Карта убитых дорог» открыли голосование для грузоперевозчиков по определению проблемных участков федеральных трасс.
  • 23 млрд рублей надеется выручить Минтранс с помощью системы «Платон». Благодаря этим деньгам удастся привести к нормативному состоянию 77% федеральных дорог. Сейчас этот показатель составляет 71%.
  • 10 млрд рублей получат в этом году 49 регионов по программе «Развитие транспортной системы». Ранее 30 млрд рублей было выделено 34 субъекта РФ на ремонт дорог по проекту «Безопасные и качественные дороги».

Фото: ОНФ Самары

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Комментарии (6)

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А где видано, чтобы воры дороги строили? Они огородами по 12 гектар уходят.

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0

Путриот Lumi, ну где же ты?

Расскажи нам, как хороша система «Платон», и как хорошо на собранные с ее помощью деньги отремонтировали дороги в Самаре!

А то мы без путриотического наставления разобраться не можем, что же произошло...

Неужели народ снова налюбили?

Куда сиотрит путриот Меркушкин?

Путриоты, ауу?
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Или очко играет?

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+2

какие деньги,такие и дороги.

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0

А разве платоновские деньги не только на федеральные дороги должны идти? При чем тут городская дорога? Или я ошибаюсь...

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+2
Алексей

В карман они должны идти ,туда и идут,какие дороги....

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+4

Ну так у нас же дорожники в России дороги по «ГОСТу» ремонтируют: асфальт в лужу кладут или на снег, чтобы потом на следующий год без работы не остаться. ссылка

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0