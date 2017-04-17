Ближе к земле: Chery представила купеобразный кроссовер Tiggo

Года назад на Пекинском автосалоне фирма Chery демонстрировала концпептуальное кросс-купе FV2030, а теперь в Шанхае дебютировал более реалистичный паркетник в том же жанре под именем Tiggo Coupe. Ждем через год серийный вариант?

Купеобразные паркетники — «фишка» китайского рынка, практически все местные и зарубежные автопроизводители либо уже имеют их в своих модельных гаммах, либо представят в самое ближайшее время. Chery Tiggo Coupe — типичный представитель жанра, с приземистым силуэтом, мускулистым пластиковым обвесом и достаточно большим дорожным просветом.

Tiggo Coupe — это концепткар, но уже не такой абстрактный, как прошлогодний FV2030: у него вполне проработанный экстерьер, для запуска в серию достаточно поставить «нормальные» зеркала и дверные ручки. Интерьер тоже вполне реалистичный, с широким двухэкранным табло, как у последнего Мерседеса Е-класса, и минимумом физических клавиш. Сообщается, что автомобиль имеет режим полного автопилота, активировав который, водитель может запустить на экране видеоигру и использовать штурвал в виде джойстика — отличное развлечение в пробках, когда очень хочется ехать побыстрее и копится раздражение.

О технической начинке пока известно лишь то, что Tiggo Coupe позаимствовал платформу у Tiggo 7 и оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором нового поколения. Также пока ничего не сообщается о перспективах серийного производства, но учитывая, что Tiggo 7 прежде тоже был концептом, а теперь успешно штурмует китайский рынок, можно смело ожидать, что не позднее следующего года в продажу поступит и купеобразный Tiggo.

На этой неделе фирма Chery объявила о старте продаж в России субкомпактного кроссовера Tiggo 2.

В феврале в нашей стране начались продажи кроссовера Chery Tiggo 3, а эксперт «За рулем» уже протестировал этот автомобиль.

Фото: autohome.com.cn