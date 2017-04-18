Плод Эггера: BYD представила первый красивый кроссовер

Концептуальный паркетник Dynasty — один из самых статных и гармоничных автомобилей данного типа из Поднебесной, вышедший из-под карандаша немецкого дизайн-гуру Вольфганга Эггера. Товарная версия будет называться Song и появится в следующем году.

Одни китайские бренды предпочитают заниматься клонированием машин именитых зарубежных марок или искать свой собственный стиль, а другие берут пример с Hyundai и Kia и призывают на помощь авторитетных дизайнеров. Так поступила марка BYD, пригласив опытнейшего Вольфганга Эггера и не ошиблась! Послужной список немца огромен — он начал свою карьеру в конце восьмидесятых, работал в Alfa Romeo, Lancia и SEAT, занимал пост шеф-дизайнера Audi, а последние годы входил в состав правления Italdesign Giuguaro S.p.A. и был директором по стилю. В BYD Эггер перешел в конце прошлого года и оперативно создал облик нового кроссовера.

BYD интересна техническими решениями некоторых автомобилей, например гибридной силовой установкой суперкроссовера Tang 100 совокупной мощностью полтысячи «лошадей». Дизайн же сложно считать ее сильной стороной, но времена меняются. Ничего подобного у марки еще не было! Шоу-кар Dynasty приятен взору, с какого ракурса ни глянь, по-европейски сдержан, но не лишен ярких запоминающихся черт вроде «акульего» передка и выраженного клина бокового остекления с модной нынче «парящей» крышей. Несмотря на звание концепта, он дословно трактует облик товарной модели, которую местная публика получит в 2018 году. По некоторым данным, товарная версия сменит название на Song 7. Техническую информацию о Династии производитель не предоставил, что в традициях китайских мотор-шоу. Остается лишь предполагать, что серийная машина выступит с гибридной силовой установкой, включающей в себя наддувный мотор «один и пять», либо 2,0-литровый агрегат.

Еще одна ш анхайск ая премьер а BYD — минивэн M5 также созданный при Эггере.

Одним из самых впечатляющих экспонатов мотор-шоу может стать концептуальный кроссовер компании NextEV, ранее поразившей мир «зеленым» гиперкаром Nio EP9.

Фото: CarNewsChina