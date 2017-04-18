Vision-E: Roewe показала ураганный паркетник со шкодовским именем

Марка Roewe, созданная на руинах британской компании Rover, выставила в Шанхае ослепительно эффектный кроссовер. Внешне он никого особенно не копирует, но назван на чешский манер и оснащен могучей электрической установкой.

Roewe нет-нет, да навевают мысли о Фольксвагенах. Кто-то, например, седан i6, — в меньшей степени, а кроссовер RX5, смахивающий на Tiguan прошлого поколения, — в большей. На кого похож концепт, совершенно случайно названный Vision-E, прямо как Skoda VisionE? Пожалуй, прежде всего на себя самого. Черты продукции VAG, замеченные в других Roewe, здесь интерпретированы куда более индивидуально. Автомобиль получился статный, немного хищный и откровенно надменный. Один передок со щитом подсвечиваемой радиаторной решетки и оптики чего стоит!

Сбоку и с кормы «пейзаж» ничуть не хуже — крепыш отличается распашными дверьми и этакой «лентой Мебиуса» задней оптики. А салон-то, салон какой! Минимум физических клавиш, изогнутый «планшет» на центральной консоли, цифровой приборный щиток и проекционный дисплей. Китайцы определенно могут, когда хотят! Технические подробности они, как всегда, оставляют за кадром, но наши зарубежные коллеги прознали о двух электромоторах, позволяющих набирать сотню примерно за 4 с. Запас хода — минимум полтысячи километров при условии, что водитель не стремится установить рекорд скорости. И наконец, самое главное — Vision-E не просто дизайн-проект, а превью товарного роскошного кроссовера, который ожидается в следующем году.

Интересный купеобразный кроссовер продемонстрировала также компания Chery. Серийный вариант ждем в следующем году.

Концепт, весьма приближенный к перспективной серийной модели, показала марка BYD — ее красавчик Dynasty создан при новом шеф-дизайнере Вольфганге Эггере.

Фото: Roewe