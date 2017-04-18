Решающий километр: Alfa Romeo Giulia против соперников. Часть вторая

Новый VW Tiguan: темпераментная дорогомешалка Сравним два Тигуана — старый и новый, второго поколения: даже и не скажешь, что они родственники. Революции от Фольксвагена мы не ждали, но эволюция — вот она, со всех сторон. Creta 1.6 с полным приводом: она вообще едет? Теперь самую доступную модификацию кроссовера Hyundai Creta со всеми ведущими можно купить меньше чем за миллион рублей. Мы одними из первых прокатились на ней по подмосковным дорогам. Обновленный Ford Kuga: до чего не дошли руки? На презентации фордовцы неизменно называли Кугу новой моделью. Так ли это, мы выясняли при очном знакомстве с кроссовером.