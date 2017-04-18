Решающий километр: Alfa Romeo Giulia против соперников. Часть вторая

Итальянский суперседан вновь рвется в бой. На сей раз дистанция не 402 метра, а километр. Слева завывает рядной «шестеркой» BMW M3, а справа сопит Cadillac ATS-V…

В прошлый раз Giulia Quadrifoglio разделалась с баварской «эмкой» и накормила пылью купе Mercedes-AMG C 63 S. Но то была ¼ мили, а каким окажется расклад, если дистанцию растянуть до километра? Этим вопросом задалось издание Motorsport Magazine. В гонке снова принял участие BMW M3, а на роль третьего и, как оказалось, догоняющего пригласили Сadillac ATS-V — спортседан с 3,6-литровой «твинтурбошестеркой», развивающей 470 л.с. и состыкованной с 8-ступенчатым автоматом. Паспортный разгон до сотни у него за 3,9 с — столько же у Джулии. Но кто пересечет финишную черту первым?

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Фото, видео: Youtube