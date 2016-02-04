Сегодня в Китае Skoda показала свой первый электромобиль — концепт Vision Е цвета драконьей кожи (dragon skin). Так вот как выглядит будущее чешской марки!

Skoda Vision Е

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В Шанхае прошла презентация концепткара Skoda Vision E , мировая премьера которого состоится завтра на Шанхайском автосалоне. Не секрет, что китайский рынок активно электрифицируется, чему способствует соответствующая государственная программа. Потенциальным автовладельцам легче оформить лицензию на покупку электромобиля, к тому же они получают дотацию в 30 000 юаней (по нынешнему курсу — почти 260 000 рублей). Шанхай несколько лет назад задыхался от смога, сейчас воздух стал чище. И не так шумно, как прежде: основной шум производит теперь не транспорт, а море людей — мегаполис наводнен местными и туристами.

Почему Skoda открывает направление электромобилей только сейчас? Как объяснил мне Кристиан Штрубе, член совета директоров, отвечающий за техническое развитие марки, дело вовсе не в технологиях — концерн Volkswagen давно выпускает электромобили, а Vision Е построен на фольксвагеновской платформе MEB (modular electrification toolkit). Просто была задача сделать автомобиль, который мог бы приобрести обычный покупатель Шкоды — человек среднего класса. Понятно, речь не о концепте, который создан в единственном экземпляре и стоит миллионы, а о той серийной машине, которая через несколько лет последует за ним.

Кристиан Штрубе, член совета директоров, отвечающий за техническое развитие марки Skoda

Точнее говоря, машинах. Skoda планирует масштабную электрификацию модельного ряда и уже к 2025 году предложит покупателям пять электромобилей в разных сегментах. Процесс начнется в 2019 году с модели Superb с plug-in гибридной силовой установкой. Первый полностью электрический автомобиль чешской марки будет выпущен в 2020 году. В каком классе, чехи пока напрямую не говорят. Однако, скорее всего, это все-таки будет CUV (то есть компакт-кроссовер) наподобие Vision Е. Машины такого класса становятся все популярнее не только у нас, но и в том же Китае.

Автомобиль длиной 4645 мм, шириной 1917 мм и высотой 1550 мм не выглядит громоздким даже на подиуме в небольшом зале. Большая колесная база (2850 мм) сочетается с короткими свесами. То есть и от автомобиля, который будет создан по мотивам этого концепта, можно ждать неплохих параметров геометрической проходимости и обширного пространства внутри, что уже характерно для марки и особо востребовано в Китае, где покупатели готовы жертвовать багажником ради вместительного салона.

Конечно, серийный автомобиль получит центральную стойку кузова, на которой появятся петли для задних дверей, открывающихся пока против хода, но лишится роскошных поворотных индивидуальных кресел. Отделку интерьера вообще упростят. Но зато главная «фишка» внешнего вида — оптика из чешского хрусталя — останется в серии. Недаром такая есть уже на Кадьяке и Супербе. Естественно, она будет еще и полностью светодиодная.

Возможно, из багажника исчезнут ленты с электроприводом, притягивающие багаж. Если только они не войдут в список Simply Clever — интересных технических решений, повышающих комфорт.

Кстати, в этом списке уже есть индукционная (беспроводная) зарядка смартфонов, которые в машине с постоянным подключением к интернету и облачным сервисам просто необходимы. Недаром в концепте смартфонов аж четыре сразу — по одному на каждой из дверей. Интересно, что и сам чешский электромобиль способен заряжаться без проводов, от индукционной станции. Для зарядки на 80% ему достаточно получаса, а запас хода при полной зарядке составляет 500 км. Причем проехать их электромобиль может очень бодро, ведь силовая установка развивает 225 кВт (306 л.с.), а электромоторы расположены на обеих осях. То есть на нажатие педали акселератора машина будет отвечать мгновенным ускорением. Максимальная скорость ограничена на уровне 180 км/ч. Куда больше?

Я спросил у Кристиана Штрубе, какой элемент или какая деталь больше всего нравится ему в Vision E? Он мгновенно ответил: «Конечно, силовая установка!».

Skoda Vision Е

Специалисты считают, что в 2025 году до четверти легковых машин в мире будут электромобилями, а к 2030-му около 15 процентов всех новых автомобилей будут способны передвигаться без участия человека. Skoda Vision Е готов самостоятельно двигаться в дорожных заторах, переключаться в режим автопилота на магистралях, удерживаться в полосе и уходить от столкновений, совершать обгоны, искать свободные места для стоянки, парковаться и выезжать из них. Он оборудован массой сенсоров различных диапазонов и несколькими камерами, которые постоянно контролируют ситуацию на дороге. Серийный автомобиль тоже получит как минимум некоторые из этих способностей. Появятся ли электромобили Skoda в России? Кристиан Штрубе отвечает: «Определенно появятся — если будет спрос, который, пока, мягко говоря, совсем невелик». Я сказал, что мы будем ждать, хотя российских энтузиастов электромобилей можно перечислить поименно. Но это пока.

Багажник концепта Skoda Vision Е. Жаль, если из багажника серийной машины исчезнут ленты с электроприводом, притягивающие багаж.

О том, что новинку Шкоды ждет большое будущее в Поднебесной, говорит хотя бы тот факт, что Vision Е... уже клонировали! Марка Roewe, созданная на руинах британской компании Rover, выставит в Шанхае эффектный кроссовер, названный на чешский манер и оснащенный мощной электрической установкой.

Завтра, 19 апреля, открывается для прессы всекитайский автосмотр — Auto Shanghai 2017, который почтят своим присутствием все гранды мирового автопрома. Корреспонденты «За рулем» будут вести онлайн-трансляцию Шанхайского автосалона — у наших читателей есть все шансы увидеть премьеры Шанхая первыми!

Фото: Илья Пименов и Skoda

Видео: Илья Пименов