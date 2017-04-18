Isuzu: российский рынок грузовиков восстановится к концу 2018 года

О восстановлении продаж тяжелой техники до докризисного уровня, а также о новинках и планах отдельно взятой марки на российском рынке рассказал сегодня на пресс-завтраке глава ОА «Исузу Рус» Фабрис Горлье.

Фабрис Горлье отметил, что начиная с 2016 года рынок грузовой техники пошел в рост, и в этом он видит признак постепенного восстановления экономики страны. Он утверждает, что конкретно у марки Исузу в России все хорошо, производитель даже не успевает справляться с заказами. В 2017 году «Исузу Рус» (бывшее ЗАО «Соллерс-Исузу») планирует выпустить 4,3 тыс. автомобилей с дизельным двигателем, а в течение ближайших двух лет — увеличить объемы выпуска автомобилей различных категорий в два раза. Сейчас предприятие производит технику с полной массой от 3,5 до 18 тонн, а также пикап D—Max.

Грузовики ульяновской сборки экспортируются в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан. Экспорт в Европу затруднен тем, что продукция предприятия соответствует лишь норме Евро-5. И хотя доля экспорта незначительная — всего 5% (объясняют это в компании банальной нехваткой техники), предприятие в Ульяновске загружено на 100%, завод работает в две смены, а скоро планируется запустить еще и третью. В перспективе потребуется расширение производства.

В Исузу отмечают, что в целом доля локализации автомобилей марки составляет около 30%. По российским меркам этого недостаточно, и при любой возможности компания планирует ее наращивать. Например, важный элемент тяжелой техники — надстройка — может дать более 20% локализации. Уже заключен контракт с одним российским производителем на поставку элементов грузовиков и собрана опытная партия из 20 автомобилей с отечественной надстройкой.

Сборка грузовиков в Ульяновске стартовала в 2012 году, а в мае этого года начнется выпуск грузовиков «тяжелых» серий С и E (от 33 тонн и выше). Всего планируется произвести около 500 единиц этой техники.

У производителя 52 дилера на территории России, а также в Казахстане и Белоруссии. Будучи российским предприятием, Isuzu участвует в государственной программе льготного лизинга. Самыми крупными покупателями машин этого производителя в России являются коммерческие структуры: X—5 Retail Group и «Красное и Белое».

В ряду коммерческой техники на сегодняшний день присутствует и единственная пассажирская модель — пикап Isuzu D—Max. Его продажи начались в сентябре прошлого года и совпали с 10-летием работы компании в России. Пикап занимает нишу в линейке коммерческих автомобилей до 1 тонны, а среди конкурентов числятся такие гранды, как Mitsubishi L200 и Toyota Hilux. «Сердце» D—Max — турбодизель 2.5 (163 л.с.), автомобиль оснащен полноприводной трансмиссией с жестко подключаемой передней осью. Гарантия производителя на D—Max составляет 5 лет, а показатель межсервисного интервала самый высокий среди всех пикапов — 20 тыс. км пробега.

Новинкой текущего года стала новая «усиленная» комплектация D—Max Arctic Trucks, которая появилась на российском рынке в феврале. Автомобиль разработан для особо сложных условий эксплуатации, при этом соответствует нормам технического регламента и допущен на дороги общего пользования. Доработкой пикапа занимается красноярский дистрибьютор марки Isuzu «Крепость АТ». Эта версия имеет увеличенные габариты: ширина выросла с 1860 мм до 2040, а высота — с 1780 до 1910 мм. У версии большие колеса — 35x12,5, R17, дорожный просвет — 290 мм.

По поводу присутствия в модельной линейке пикапа D—Max генеральный директор «Исузу Рус» Фабрис Горлье отметил, что это, во-первых, хорошо сказывается на имидже марки, благодаря этому автомобилю бренд становится узнаваемым в России, а во-вторых, на него существует устойчивый спрос. Объем продаж он озвучивать не стал, отметив лишь, что особенно пикап востребован в корпоративных парках. По косвенным признакам можно предположить, что это приближенные к госструктурам компании.

Стоимость Ди-Макса — от 1 765 000 рублей за автомобиль с турбодизелем, механикой и полным приводом до 2 235 000 руб. за пикап в топовой комплектации с автоматом. Для сравнения, Toyota Hilux, в котором здесь видят основного конкурента, стоит от 1 976 000 с бензиновым мотором 2,4 л (150 л.с.) и 6-ступенчатой механикой до 2 472 000 рублей — с мотором 2,8 л (177 л.с.) с 6-ступенчатым автоматом.

Наши редакторы столкнули «лбами» три японских пикапа: Isuzu D‑Max, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux.

Пикапы никогда не пользовались у нас большим спросом — всего 0,6% всех проданных автомобилей. Меньшая доля только у малышей А-класса.

Фото: Isuzu